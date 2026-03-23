Министерство туризма и спорта Казахстана заключило меморандум о взаимопонимании с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), передает Kazpravda.kz.

Подписание состоялось 22 марта в ходе встречи министра Ербола Мырзабосынова с президентом WADA Витольдом Банькой на полях чемпионата мира по лёгкой атлетике в Торуни (Польша).

«Тёплый приём, оказанный Главой государства во время нашего визита в Астану в прошлом году, стал важным этапом в развитии сотрудничества между WADA и Казахстаном. Я хотел бы выразить благодарность вашей стране в лице Президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку и значительный вклад в научный прогресс в области антидопинговых исследований. Это соглашение демонстрирует, что Казахстан всё активнее играет ведущую роль в продвижении чистого спорта в регионе», - отметил Витольд Банька.

В ходе встречи стороны также обсудили возможность проведения заседаний Исполнительного комитета и Учредительного совета WADA в Астане в 2027 году.

«Сотрудничество с WADA имеет для нас стратегическое значение. В Казахстане уделяется приоритетное значение развитию культуры честного спорта, укреплению международных стандартов и внедрению лучших мировых практик. Казахстан не только поддерживает, но и активно реализует программы по профилактике и образованию в сфере антидопинга», - отметил министр.

Особое внимание в рамках сотрудничества уделяется развитию образовательной и научной инфраструктуры. В частности, Казахский национальный университет спорта рассматривается как площадка для подготовки специалистов и обмена знаниями.