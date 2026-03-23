Казахстан и WADA договорились о развитии антидопинговой политики

Соглашение позволит расширить международное сотрудничество и внедрить стандарты честного спорта

Министерство туризма и спорта Казахстана заключило меморандум о взаимопонимании с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), передает Kazpravda.kz.

Подписание состоялось 22 марта в ходе встречи министра Ербола Мырзабосынова с президентом WADA Витольдом Банькой на полях чемпионата мира по лёгкой атлетике в Торуни (Польша). 

«Тёплый приём, оказанный Главой государства во время нашего визита в Астану в прошлом году, стал важным этапом в развитии сотрудничества между WADA и Казахстаном. Я хотел бы выразить благодарность вашей стране в лице Президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку и значительный вклад в научный прогресс в области антидопинговых исследований. Это соглашение демонстрирует, что Казахстан всё активнее играет ведущую роль в продвижении чистого спорта в регионе», - отметил Витольд Банька.

В ходе встречи стороны также обсудили возможность проведения заседаний Исполнительного комитета и Учредительного совета WADA в Астане в 2027 году.

«Сотрудничество с WADA имеет для нас стратегическое значение. В Казахстане уделяется приоритетное значение развитию культуры честного спорта, укреплению международных стандартов и внедрению лучших мировых практик. Казахстан не только поддерживает, но и активно реализует программы по профилактике и образованию в сфере антидопинга», - отметил министр.

Особое внимание в рамках сотрудничества уделяется развитию образовательной и научной инфраструктуры. В частности, Казахский национальный университет спорта рассматривается как площадка для подготовки специалистов и обмена знаниями.

#сотрудничество #Спорт #международная организация

Популярное

Все
Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы
В Казахстане утвердили новые требования к приборам учета воды
Свыше 5 тысяч домбристов из ВКО установили мировой рекорд
Казахстан и WADA договорились о развитии антидопинговой политики
Главы государства обратился к казахстанцам
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
В Атырау начал работу особенный магазин
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В АО «Пассажирские перевозки» отреагировали на жалобу о состоянии женского вагона поезда «Нурлы Жол – Семей»
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
15 марта – День Конституции
Преступную схему выдачи 2 000 незаконных займов раскрыли в Уральске
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Дети снова играют в асыки!
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Слово о замечательном человеке
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой р…
Grand Slam по дзюдо в Грузии: Талгат Орынбасар стал бронзов…
Дзюдоист Нурканат Серикбаев вышел в финал Grand Slam в Груз…
Казахстанские гимнастки выступят на международном турнире в…

