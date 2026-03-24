Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» альпинисту Ерванду Ильинскому

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Ерванду Ильинскому, передает Kazpravda.kz

Высокая государственная награда присуждена за выдающиеся достижения в альпинизме. 

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Ильинскому Ерванду Тихоновичу за выдающиеся достижения в альпинизме, а также большой вклад в развитие спорта в стране и активное участие в общественной деятельности", - говорится в сообщении Акорды. 

Ерванд Тихонович Ильинский (род. 1940) - легендарный советский и казахстанский альпинист, тренер, главный тренер сборной Казахстана, приведший команду к покорению всех 14 восьмитысячников планеты (1991–2010). Герой Труда Казахстана (2026), покоритель Эвереста (1990) и Заслуженный тренер СССР. 

 

Популярное

Все
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традиции в Баку
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по делу о сети онлайн-казино
Прямое авиасообщение между Ташкентом и Атырау запустят в конце марта
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Тарифы снизятся, расход уменьшится
В Атырау начал работу особенный магазин
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Преступную схему выдачи 2 000 незаконных займов раскрыли в Уральске
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
Дети снова играют в асыки!
Особенный фильм про сильных людей
Школа искусств открылась в селе
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Казахстан и WADA договорились о развитии антидопинговой пол…
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой р…
Grand Slam по дзюдо в Грузии: Талгат Орынбасар стал бронзов…
Дзюдоист Нурканат Серикбаев вышел в финал Grand Slam в Груз…

