Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Ерванду Ильинскому, передает Kazpravda.kz
Высокая государственная награда присуждена за выдающиеся достижения в альпинизме.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Ильинскому Ерванду Тихоновичу за выдающиеся достижения в альпинизме, а также большой вклад в развитие спорта в стране и активное участие в общественной деятельности", - говорится в сообщении Акорды.
Ерванд Тихонович Ильинский (род. 1940) - легендарный советский и казахстанский альпинист, тренер, главный тренер сборной Казахстана, приведший команду к покорению всех 14 восьмитысячников планеты (1991–2010). Герой Труда Казахстана (2026), покоритель Эвереста (1990) и Заслуженный тренер СССР.