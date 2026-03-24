Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды

От восхождения на Эверест до подготовки чемпионов мира

Фото: архив Е.Ильинского

Сегодня Указом Президента Казахстана Ерванду Ильинскому присвоено высшее государственное звание «Қазақстанның Еңбек Ері» за выдающиеся достижения в альпинизме, большой вклад в развитие спорта и активную общественную деятельность.

Путь длиною в десятилетия

85-летний Ерванд Ильинский — легендарная фигура казахстанского альпинизма, выдающийся тренер и наставник, посвятивший почти четыре десятилетия развитию этого вида спорта. Профессиональная жизнь Ерванда Ильинского неразрывно связана с альпинизмом. Его общий стаж работы — 39 лет, и все эти годы он посвятил развитию спорта и подготовке спортсменов.

Значимый этап в его карьере начался в 1971 году, когда в альпинистскую секцию Казахского политехнического института пришли третьеразрядники Казбек Валиев и Валерий Хрищатый. После победы команды Туркестанского военного округа на чемпионате СССР Ильинского пригласили работать тренером в ЦСКА.

С этого момента началась масштабная тренерская работа, результатом которой стало формирование одной из самых сильных школ альпинизма в регионе.

За годы работы Ерванд Ильинский подготовил: более 100 мастеров спорта СССР и Казахстана,около 40 мастеров спорта международного класса и 25 заслуженных мастеров спорта. Для многих спортсменов он стал не просто тренером, а наставником, который помог раскрыть потенциал и выйти на мировой уровень.

Наставник легендарных альпинистов

Особое место в биографии Ильинского занимает работа с молодыми талантами. В 1993 году он увидел большой потенциал в юном спортсмене Денисе Урубко и пригласил его в свой клуб. В дальнейшем Урубко стал одним из самых известных альпинистов мира. В 2000 году под его руководство пришли молодые восходители Максут Жумаев и Василий Пивцов, которые позже стали ключевыми фигурами казахстанского высотного альпинизма. Именно из этого поколения спортсменов Ильинский сформировал сильную национальную команду, реализовавшую один из самых амбициозных проектов в истории отечественного спорта.

Команда, покорившая все восьмитысячники

Под руководством Ерванда Ильинского была реализована уникальная программа «Казахстанская сборная на всех 14 восьмитысячниках планеты». Проект длился почти два десятилетия — с 1991 по 2010 год. В результате команда стала первой в мире национальной сборной, покорившей все 14 восьмитысячников Земли. Этот результат стал знаковым не только для Казахстана, но и для мирового альпинизма.

Сам Ерванд Ильинский также является опытным восходителем. В 1990 году он поднялся на Эверест, а в 2007 году стал первым в Казахстане членом международного клуба «Семь вершин», объединяющего альпинистов, покоривших высочайшие точки всех континентов.

За годы работы Ильинского казахстанская школа альпинизма получила устойчивое развитие и признание на международной арене. Сегодня альпинизм в стране представляет собой всесезонный комплексный вид спорта, включающий несколько дисциплин:горные восхождения, ледолазание, драйтулинг, скайранинг, технические и скальные маршруты.

С 1993 по 2025 годы сборная Казахстана на чемпионатах мира завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей. Одним из последних крупных успехов стала победа казахстанских альпинистов на чемпионате мира 2025 года в высотно-техническом классе. Чемпионами стали Максим Тен, Леонид Крупа и Роман Шестернин.

Символ эпохи в казахстанском спорте

Ерванд Ильинский по праву считается одним из основателей современной школы казахстанского альпинизма. Его ученики покоряли самые сложные маршруты мира, становились чемпионами и представляли страну на международных соревнованиях.

Присвоение звания «Қазақстанның Еңбек Ері» стало логичным и заслуженным итогом многолетней работы, преданности профессии и огромного вклада в развитие спорта.

Сегодня имя Ерванда Ильинского ассоциируется не только с покорением высочайших вершин, но и с формированием целой спортивной традиции, которая продолжает развиваться и приносить Казахстану новые достижения.

#награда #альпинизм #Қазақстанның Еңбек Ері

