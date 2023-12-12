Дважды за 8 часов загорелся многоквартирный дом в Акмолинской области

Жилой дом загорелся дважды в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС региона

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Как рассказали в ДЧС Акмолинской области, вчера в 23:51 в квартире №6 8-квартирного 2-этажного жилого дома в селе Бозайгыр Шортандинского района вспыхнул пожар. Он был потушен в 1:30.

Однако сегодня в 8:35 пожар произошел уже в квартире №7 того же дома. Его причину выясняет оперативная группа, в составе которой пожарная лаборатория и дознаватель департамента по ЧС области.

К счастью, жители дома не пострадали, их расселили.