Дважды за 8 часов загорелся многоквартирный дом в Акмолинской области

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Жилой дом загорелся дважды в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС региона

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Как рассказали в ДЧС Акмолинской области, вчера в 23:51 в квартире №6 8-квартирного 2-этажного жилого дома в селе Бозайгыр Шортандинского района вспыхнул пожар. Он был потушен в 1:30.

Однако сегодня в 8:35 пожар произошел уже в квартире №7 того же дома. Его причину выясняет оперативная группа, в составе которой пожарная лаборатория и дознаватель департамента по ЧС области.

К счастью, жители дома не пострадали, их расселили.

 

#ДЧС #пожар #происшествие #Акмолинская область

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