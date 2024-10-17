Две крупные наркогруппировки ликвидировал КНБ

Фото: КНБ РК

В сентябре департамент КНБ по Жамбылской области при координации органов прокуратуры пресек деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Так, в Шуском и Меркенском районах при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу 3 граждан Казахстана.

Проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит.

