Две крупные наркогруппировки ликвидировал КНБ
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Подозреваемые взяты под стражу
В сентябре департамент КНБ по Жамбылской области при координации органов прокуратуры пресек деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Так, в Шуском и Меркенском районах при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу 3 граждан Казахстана.
Проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит.