Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО

Острую критику в социальных сетях вызвало решение об отмене вечернего рейса электропоезда Петропавловск – Исилькуль – Петропавловск, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Пригородный поезд востребован, однако в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области посчитали, что для электрички ходить два раза в день по данному маршруту – это уже перебор, нет, дескать, «должного уровня пассажиропотока». Именно по этой причине вечернее расписание отменено, пояснили в ведомстве.

Между тем для сельчан именно вечерняя электричка Петропавловск – Исилькуль была единственным доступным и удобным способом добираться до Петропавловска и обратно. Она позволяла быстро и дешево доезжать до любого населенного пункта по данному маршруту, и особенно важно это было для жителей сел, лишенных автобусного сообщения с областным центром. Вот почему так радовались местные жители, когда после ковидной отмены электричку снова пустили по востребованному маршруту.

Радость оказалась, увы, недолгой. Движение электропоезда №6980/6979 будет отменено по запросу перевозчика – ТОО «Лидер-Электро-Сервис». Последний раз поезд отправится из Петропавловска 31 августа. Работники железной дороги получили соответствующее уведомление.

В ответ в социальных сетях появилось обращение к акиму Северо-Казахстанской области Кумару Аксакалову от жителей Карагугинского сельского округа:

«Просим вас оказать содействие в решении вопроса по движению электропоезда Петропавловск – Исилькуль в вечернее время. Данный электропоезд был единственной возможностью для нас добраться до областного центра. Многие жители округа работают и учатся в Петропавловске. Именно на вечерней электричке они возвращаются с учебы и работы домой, а скоро зима. Добираться на автобусе или на машине может быть сложно и опасно в сильные морозы. Да и не у всех есть возможность ездить на такси. Электричка – самое доступное средство передвижения. Пожалуйста, услышьте нас».