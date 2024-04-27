Подруга для битья

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Общество
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Ирина Гончарова, Мангистауская область

Жертва бытового насилия требовала удалить доказательства преступления

коллаж из архива «КП»

Очередной случай бытового насилия произошел в Актау. На фоне громкого уголовного процесса над экс-министром Бишимбаевым в стране будто «обнажилась» проблема. Как минимум раз в неделю в соцсетях обнародуется новое видео избиения мужчинами женщин. В областном центре Мангистау это уже второй случай в апреле. В первом – супруг избил жену на детской площадке. На этот раз – в подъезде многоквартирного дома.

В мире современных технологий попытки скрывать неприятные эпизоды из личной жизни малоуспешны. Видеокамеры, созданные для обеспечения охраны и предотвращения преступлений, расставлены практически на каждом шагу. Вот и сейчас на видео было зафиксировано жестокое обращение мужчины со своей женой. Свидетелем происходящего стал их малолетний ребенок.

На видео мужчина скручивает руку женщине, закрывает ей рот. На некоторое время он освобождает ее, оглядывается, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей. Затем снова начинает совершать противоправные действия. В кадре появляется один из жильцов дома, и это на некоторое время останавливает насильника. Жилец, видя, что происходит неладное, молча идет своей дорогой. После чего снова слышны крики женщины и детский плач. Мужчина бьет ее, она падает на пол, но в итоге ей удается его прогнать...

Кошмарные кадры опубликовали паблики и местные СМИ. Полиция отреагировала на инцидент и занялась поисками агрессора. Однако в это же самое время жертва избиения принялась обрывать телефоны редакции с требованием срочно удалить видео.

– В тот день я работала дежурным редактором. Со мной связывается журналист и говорит, что ему звонит женщина, якобы с этого видео, и просит удалить его. Я обратилась к главному редактору, она сказала, что удалять не будем. После чего «жертва насилия» стала угрожать обращением в прокуратуру, – рассказала журналист Алия Шарипова.

Несмотря на угрозы и многочисленные звонки женщины, главный редактор издания была непреклонна.

– Я считаю, что нельзя быть терпимыми к подобным фактам жестокого обращения с женщинами и детьми. Агрессоры должны нести наказание за свои действия. Не всегда жертвы бытового насилия могут написать заяв­ление в полицию и уйти от домашнего тирана. В данном случае жертва и вовсе просила удалить информацию. Но именно тот факт, что данное видео было опубликовано в Сети, позволил полиции отреагировать и закрыть насильника в изолятор временного содержания, – рассказала главный редактор местного интернет-портала Станислава Хапина.

В департаменте полиции сообщили, что виновник инцидента задержан, на него завели уголовное дело, он помещен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

К сожалению, по имеющимся данным, нежелание фиксации преступлений и попытки укрывательства насильников со стороны женщин носят регулярный характер. Помимо страха, который может испытывать жертва по отношению к своему обидчику, есть и сильная эмоциональная привязанность, сравнимая с наркологической зависимостью. Дескать, с ним тяжело, но без него – невозможно. Важно понимать, что подобные взаимоотношения строятся на подавлении воли, унижении, периодически разбавляемом «конфетно-букетным периодом». В связи с чем полностью уничтоженная как личность женщина в какой-то момент искренне начинает верить в то, что сама виновата в агрессивном поведении мужчины и недостойна другого отношения.

Ранее для привлечения мужчин хоть к какой-то ответственности было необходимо письменное заявление жертвы. Однако получить его, сообщают в правоохранительных органах, зачастую было невозможно. И даже в тех случаях, когда женщина «по горячим следам» писала заявление, чуть позже она его забирала. В результате к ответственности насильники привлекались только тогда, когда речь шла о нанесении особо тяжких увечий или убийстве.

Сегодня благодаря ужесточению закона о бытовом насилии заявлений от жертв не требуется. Дела возбуждаются по факту преступления.

#СМИ #женщины #бытовое насилие #законодательство

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