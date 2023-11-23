Движение транспорта ограничено в двух областях Казахстана

Транспорт
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Кунапия Гульмира
корреспондент

На каких участках из-за погодных условий ограничено движение, рассказали в Qazavtojol

Фото: Kazpravda.kz

По информации пресс-службы, ограничение движения действует на шести участках автодорог республиканского значения в двух областях. В Атырауской области - 1 участок, в Западно-Казахстанской области - 5 участков. 

- «Атырау - Уральск» км 179-189, уч. с. Индер - гр. З;

- «Чапаево - Жалпактал - Казталовка - РФ» 0-213 км, уч. с.Чапаево - с.Казталовка;

- «Атырау - Уральск» км 189-492, уч. гр. Атырауской обл. - г. Уральск;

- «РФ (на Самару) - Шымкент» км 195-246 уч. пост ГАИ - КПП Сырым;

- «Уральск - Таскала - РФ» км 4-104, уч. г. Уральск - РФ;

-  «Самара-Шымкент» км 265-391, уч. п. Подстепное - п.Жымпиты.

Отмечается, что за минувшие сутки для отработки автодорог дорожники израсходовали около 2 тыс. куб. м противогололедного материала. В работах по зимнему содержанию дорожного полотна задействовано порядка 300 ед. спецтехники и 500 специалистов.

Накануне сообщалось, что из-за сильного порывистого ветра и дождя в трех регионах Казахстана закрыто 8 участков дорог республиканского значения.

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