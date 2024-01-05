Двое детей попали в реанимацию после пожара в семейном авто под Темиртау

По данным облздрава, сейчас несовершеннолетние находятся в областной детской клинической больнице, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ночь перед Новым годом, 30 декабря под Темиртау в поселке Актау, произошло горение авто марки «Audi». Машина сгорела полностью на общей площади 6 кв.м.

"Причиной пожара, согласно информации, стало короткое замыкание электропроводов. В результате заблокировались двери и дети с отцом остались в салоне автомобиля. Дети 2022 и 2020 года рождения с ожогами госпитализированы в ЦБ Темиртау", - рассказали в ДЧС.

По данным облздрава, сейчас несовершеннолетние находятся в областной детской клинической больнице.