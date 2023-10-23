Двое малышей погибли после травли клопов в Актау

Двое детей погибли после травли клопов в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Kazinform

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

21 октября в 8:50 на пульт дежурного 102 поступил вызов в один из домов 7-го микрорайона Актау.

Следственно-оперативная группа в квартире обнаружила тела несовершеннолетних детей 2021 и 2022 годов рождения. Также 5 человек доставили в больницу.

Как выяснилось, владелица квартиры этажом ниже потравила в своем жилье клопов, рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Факт зарегистрирован в ЕРДР ДП региона по части 3 уголовной статьи «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». Назначена экспертиза. На месте происшествия были специалисты санитарно-эпидемиологической службы.

Полиция призвала жителей области травить насекомых только с привлечением специалистов.