Двоих казахстанцев объявили в розыск за хищение 1,1 млрд тенге из бюджета

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск гражданина РК Медетбекова Еркина Калкабаевича и предпринимателя Джексенгалиева Ануарбека Булатовича, сообщает Kazpravda.kz.

"Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, что является особо крупным размером, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Избранная мера пресечения - содержание под стражей. При установлении разыскиваемых или получении какой-либо информации о их возможном местонахождении, просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921, либо по адресу: город Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10", - говорится в распространенной информации.

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемых предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется, добавили в пресс-службе АФМ РК.