Двух командиров из местной полицейской службы Шымкента осудили за коррупцию

За системную коррупцию осуждены руководители местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

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Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента огласил приговор командирам 4-й роты К. Алимханову и 8-й роты Н. Мырзалиеву полка патрульной полиции местной полицейской службы.

Они получили по 7 лет лишения свободы и отныне не имеют права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в силу.

«Осужденных изобличил Департамент Антикоррупционной службы и управление собственной безопасности ДП Шымкента. Они обвинялись в неоднократном получении на постоянной основе взяток от 5 до 10 тысяч тенге от подчиненных за общее покровительство по службе.

Кроме того, Алимханов через своих подчиненных получил незаконное вознаграждение в 130 тысяч тенге от жительницы Шымкента за непривлечение к административной ответственности», – рассказали в Антикоре.

Антикоррупционная служба и МВД в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве продолжают выявлять и пресекать факты коррупции, добавили в ведомстве.