Арестован командир роты полка патрульной полиции в Шымкенте

Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о задержании командира роты полка патрульной полиции в Шымкенте, передает Kazpravda.kz.

"Пресечена преступная деятельность командира 4-й роты полка патрульной полиции Местной полицейской службы департамента полиции города Шымкент. Он на системной основе получал взятки от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе (статья 366 Уголовного кодекса РК)", - говорится в информации Антикоррупционной службы.

В ходе комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УСБ ДП г.Шымкент, после получения очередной взятки от подчиненных, подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

29 апреля Специализированным следственным судом города Шымкент в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", добавили в пресс-службе.