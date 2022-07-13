Фото: polisia.kz
Общество
Задержан командир роты Департамента полиции Шымкента

Командира роты Департамента полиции города Шымкента задержали по подозрению в коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Департамент Агентства Казахстана по противодействию коррупции по Шымкенту пресек факты системной коррупции в местной полицейской службе.

«Изобличен командир 8-ой роты, который на системной основе получал взятки от инспекторов в размере от 5 до 10 тысяч тенге за общее покровительство по службе», – рассказали в ведомстве.

7 июля этого года следственный суд города санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Всего, как сообщили в Антикоррупционной службе, с апреля в орбиту уголовного преследования вовлечено более 30 сотрудников полиции и их пособники, из которых 4 фигуранта с санкции суда взяты под стражу.

Ранее за поборы с подчиненных с поличным задержали командира 4-ой роты Полка патрульной полиции МПС.

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