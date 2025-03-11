Двух командиров уволили из ВВС Южной Кореи из-за ошибочного сброса бомб

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По информации агентства Yonhap, в качестве оснований для отстранения от службы указываются грубое нарушение служебных обязанностей и недостаточный надзор

Фото: Yonhap

Вооруженные силы Республики Корея уволили со службы полковника и подполковника ВВС, ответственных за ошибочный сброс бомб эскадрильей истребителей во время учений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС 

6 марта два южнокорейских истребителя KF-16 во время учений выпустили восемь бомб на деревню Ногок в районе Идон города Пхочхон. Боеприпас упал на улице и повредил несколько зданий, включая церковь.

ВВС Республики Корея заявили, что ситуация произошла из-за ошибки пилота - тот ввел неправильные координаты цели при подготовке к полету.

В результате пострадало 29 человек, включая 14 военных. По обновленным данным, пострадавшими стали 19 гражданских лиц. 

 

#учения #увольнение #Южная Корея #бомба #полковник

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