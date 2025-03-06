Бомбы нечаянно сбросили на жилой квартал во время учений в Южной Корее

Фото: Yonhap

Как пишет Yonhap, в Пхочхоне на севере Южной Кореи семь человек пострадали при попадании боевого снаряда в жилой дом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Пхочхон находится вблизи границы с Северной Кореей.

По словам чиновников, по меньшей мере, один истребитель KF-16 южнокорейских Военно-воздушных сил во время учений «неправильно» сбросил восемь бомб МК-82 за пределами учебного полигона в Пхончхоне около 10:04 по местному времени.

В результате падения снаряда, разрушена церковь и еще шесть зданий. Все пострадавшие с разными степенями ранений доставлены в больницу для лечения.

ВВС Южной Кореи заявили, что проводят расследование инцидента и принесли извинения за ущерб.