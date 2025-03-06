Число пострадавших от бомб в корейском Пхочхоне достигло 15

В мире,Происшествия
89
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ранее сообщалось о семи пострадавших

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В ходе учений истребитель KF-16 сбросил восемь бомб MK-82, которые упали за пределами полигона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы», — говорится в публикации издания «Чосон Ильбо».

Кроме того, взрыв повредил пять жилых домов, склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль.

Южнокорейские ВВС извинились за инцидент и пообещали выплатить компенсации.

Cегодня в городе Пхочхон провинции Кёнгидо проходили учения на полигоне Сынчжин. В них принимали участие южнокорейские ВВС, в том числе боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50, сухопутные войска, а также дислоцированные в стране американские подразделения.

В ходе учений истребитель KF-16 сбросил восемь бомб MK-82, которые упали за пределами полигона. Одна из них — на деревню Ногок. Куда попали остальные бомбы и был ли ущерб, пока не сообщается.

 

 

#учения #Южная Корея #бомба

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