Двух наркокурьеров-«глотателей» задержали в аэропорту Актау

Иностранцы пытались пронести в самолет в желудках опиаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, КНБ пресек контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми «глотателями».

В международном аэропорту Актау оперативники ДКНБ по Мангистауской области и пограничники задержали двух иностранных граждан по подозрению в транспортировке наркотиков.

— Рентгеноскопическое исследование брюшной полости двоих пассажиров показало наличие посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из их желудков извлекли 295 контейнеров с наркотиками опийной группы, общим весом более 2 кг. Фигуранты арестованы. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», — рассказали в комитете.

Иная информация не подлежит разглашению, добавили в КНБ.