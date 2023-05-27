Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
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В Караганде загорелась одна из квартир жилого дома. Из огня спасли трех человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
В квартире на улице Локомотивная в Караганде, 26 мая вечером, произошел пожар. Возгорание началось на первом этаже жилого дома.
Из горящей квартиры бойцами были спасены две женщины и один ребенок, они переданы бригаде скорой помощи. Принятыми оперативными мерами пожар ликвидирован в 20:07.
В Департаменте по ЧС сообщили, что горела мебель и домашние вещи.
Прибывшим на место первым пожарным подразделением обнаружено горение открытым пламенем в квартире на общей площади 30 квадратных метров.
Кроме того, силами ДЧС из задымленного подъезда спасены и эвакуированы жильцы.