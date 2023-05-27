Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде

В Караганде загорелась одна из квартир жилого дома. Из огня спасли трех человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ekaraganda.kz .

Фото: ekaraganda.kz

В квартире на улице Локомотивная в Караганде, 26 мая вечером, произошел пожар. Возгорание началось на первом этаже жилого дома.

Из горящей квартиры бойцами были спасены две женщины и один ребенок, они переданы бригаде скорой помощи. Принятыми оперативными мерами пожар ликвидирован в 20:07.

В Департаменте по ЧС сообщили, что горела мебель и домашние вещи.

Прибывшим на место первым пожарным подразделением обнаружено горение открытым пламенем в квартире на общей площади 30 квадратных метров.

Кроме того, силами ДЧС из задымленного подъезда спасены и эвакуированы жильцы.