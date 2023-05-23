Двухлетний ребёнок погиб под колёсами авто в Карагандинской области

По предварительным данным, малыш вышел на дорогу и водитель не заметил его.

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В селе Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области водитель, двигаясь задним ходом, насмерть задавил малыша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

По предварительным данным, ребёнок вышел на дорогу и водитель не заметил его.

«35-летний водитель автомашины УАЗ, двигаясь задним ходом, совершил наезд на двухлетнего ребенка. В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался», - проинформировали в пресс-службе ДП.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, добавили в полиции.

Также сегодня сообщалось, что в Актобе на пешеходном переходе насмерть сбили 8-летнего мальчика.