«Дышащие» в унисон с жизнью

Старейший алматинский клуб «Самоцвет» организовал в Музее Алматы выставку работ своих художников, отличающихся оригинальностью авторских идей и творческой фантазией.

Творчество художников «Самоцвета» всегда удивляет, вдохновляет и бывает неожиданным, потому что мастера творят в разных живописных техниках – гуаши, акварели, графике, смешанной технике. Свою более полувековую историю клуб ведет с советских времен, когда насчитывал в своих рядах более 400 художников и был признан самым большим творческим коллективом не только в Казахстане, но и в СССР. В те годы в клуб входили такие известные художники, как Уке Ажиев, Валентин Антощенко-Оленев, Сахи Романов, Андрей Дячкин и другие талантливые мастера. А член Союза художников СССР Иван Стадничук безвозмездно в помощь клубу вел акварельную студию «Пятница».

В организации «Самоцвета» и его руководстве большое участие принимал художник, удивительно талантливый человек Юрий Шнейдерман. Его акварель «Кончается лето», написанная почти 20 лет назад, открывает экспозицию. Вся картина дышит жизнью: густые деревья по берегам быстрой горной речки, небольшой мостик, перекинутый через нее, написаны яркими, густыми, выпук­лыми красками. Так любил рисовать Юрий Самуилович, утверждавший, что акварелью надо писать как маслом, тогда картина будет жить долго.

Выставка «Весенняя фантазия» представила творчество художников клуба – людей разных профессий, для которых искусство творить стало смыслом жизни. Каждый из них стремился передать в картинах свою философию и понимание бытия человека, свое видение красоты и незаметного на первый взгляд обаяния вещей, окружающих нас.

Клуб вот уже 51 год собирает художников вместе, устраиваются выставки в разных галереях и выставочных залах. Они всегда идут навстречу «Самоцвету», потому что его работы глубоки по духу, искренни по своему содержанию, а потому понятны зрителю любого возраста.

– Искусством по зову души можно назвать сегодняшнюю выставку, – утверждают ее организаторы. – Зрительские симпатии, конечно же, воодушевляют мастеров, помогают совершить новый прорыв в живописи, в понимании ее предназначения. И в итоге рождаются трогательные работы.

Как, например, у Марзии Балабековой. Ее работа «Летний дождь» привлекает внимание образными и даже страстными противоположностями света и тьмы. Небо на ее полотне мрачное, сверху льются такие же темные потоки дождя. Но вдруг сквозь непроглядные тучи пробиваются неожиданные потоки солнца, превратившие зонты в яркие шляпы на головах людей, чьи ноги все еще утопают в темных лужах.

Всего на выставке представлено более 60 работ, полных конструктивных решений из мира живописи и словно «дышащих» в унисон с окружающей реальнос­тью. И сегодня художники «Самоцвета», взявшие своим девизом утверждение Франца Кафки о том, «кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет...», приглашают в клуб всех, кто желает приобщиться к искусству.