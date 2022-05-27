Свежий выпуск
«Дышащие» в унисон с жизнью
Раушан Шулембаева

Старейший алматинский клуб «Самоцвет» организовал в Музее Алматы выставку работ своих художников, отличающихся оригинальностью авторских идей и творческой фантазией.

Творчество художников «Самоцвета» всегда удивляет, вдохновляет и бывает неожиданным, потому что мастера творят в разных живописных техниках – гуаши, акварели, графике, смешанной технике. Свою более полувековую историю клуб ведет с советских времен, когда насчитывал в своих рядах более 400 художников и был признан самым большим творческим коллективом не только в Казахстане, но и в СССР. В те годы в клуб входили такие известные художники, как Уке Ажиев, Валентин Антощенко-Оленев, Сахи Романов, Андрей Дячкин и другие талантливые мастера. А член Союза художников СССР Иван Стадничук безвозмездно в помощь клубу вел акварельную студию «Пятница».

В организации «Самоцвета» и его руководстве большое участие принимал художник, удивительно талантливый человек Юрий Шнейдерман. Его акварель «Кончается лето», написанная почти 20 лет назад, открывает экспозицию. Вся картина дышит жизнью: густые деревья по берегам быстрой горной речки, небольшой мостик, перекинутый через нее, написаны яркими, густыми, выпук­лыми красками. Так любил рисовать Юрий Самуилович, утверждавший, что акварелью надо писать как маслом, тогда картина будет жить долго.

Выставка «Весенняя фантазия» представила творчество художников клуба – людей разных профессий, для которых искусство творить стало смыслом жизни. Каждый из них стремился передать в картинах свою философию и понимание бытия человека, свое видение красоты и незаметного на первый взгляд обаяния вещей, окружающих нас.

Клуб вот уже 51 год собирает художников вместе, устраиваются выставки в разных галереях и выставочных залах. Они всегда идут навстречу «Самоцвету», потому что его работы глубоки по духу, искренни по своему содержанию, а потому понятны зрителю любого возраста.

– Искусством по зову души можно назвать сегодняшнюю выставку, – утверждают ее организаторы. – Зрительские симпатии, конечно же, воодушевляют мастеров, помогают совершить новый прорыв в живописи, в понимании ее предназначения. И в итоге рождаются трогательные работы.

Как, например, у Марзии Балабековой. Ее работа «Летний дождь» привлекает внимание образными и даже страстными противоположностями света и тьмы. Небо на ее полотне мрачное, сверху льются такие же темные потоки дождя. Но вдруг сквозь непроглядные тучи пробиваются неожиданные потоки солнца, превратившие зонты в яркие шляпы на головах людей, чьи ноги все еще утопают в темных лужах.

Всего на выставке представлено более 60 работ, полных конструктивных решений из мира живописи и словно «дышащих» в унисон с окружающей реальнос­тью. И сегодня художники «Самоцвета», взявшие своим девизом утверждение Франца Кафки о том, «кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет...», приглашают в клуб всех, кто желает приобщиться к искусству.

Популярное

Все
Перспективы евразийской интеграции
Знание языка – большое преимущество
В контексте партнерства и добрососедства
«Метаморфозы» творчества
Формула успеха академика Мамырова
Справедливость будет восстановлена
Пещера Махамбета и другие открытия
Как советские паломники совершали хадж в годы СССР
Трогательным эхом отозвалась трагедия из эпохи криминальных 90-х
Косшы: статус города и реалии пригорода
С успехом проводит казахские свадьбы на казахском языке голубоглазый житель Петропавловска Евгений Грязнов
Как финансовые пирамиды доводят казахстанцев до суицида
Сладкая трагедия
Эхо «большого террора»
Мадам, уже падают листья
По каким причинам казахстанцы калечатся и погибают на производстве
На неделю Тараз превратился в центр высокой моды: как прошел девятый сезон Aspara Fashion Week
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Референдум-2022: время активной информационной работы
Совет дня: скачивайте легкие вирусы на свой компьютер, чтобы помочь ему выработать иммунитет
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Свежий выпуск
Мечта в объективе
Свежий выпуск
День ратификаций
Свежий выпуск
Самый уважаемый күйеу бала
Свежий выпуск
Передать по цепочке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]