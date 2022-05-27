Свежий выпуск «Дышащие» в унисон с жизнью 27 мая 2022 г. 6:45 Раушан Шулембаева Старейший алматинский клуб «Самоцвет» организовал в Музее Алматы выставку работ своих художников, отличающихся оригинальностью авторских идей и творческой фантазией. Творчество художников «Самоцвета» всегда удивляет, вдохновляет и бывает неожиданным, потому что мастера творят в разных живописных техниках – гуаши, акварели, графике, смешанной технике. Свою более полувековую историю клуб ведет с советских времен, когда насчитывал в своих рядах более 400 художников и был признан самым большим творческим коллективом не только в Казахстане, но и в СССР. В те годы в клуб входили такие известные художники, как Уке Ажиев, Валентин Антощенко-Оленев, Сахи Романов, Андрей Дячкин и другие талантливые мастера. А член Союза художников СССР Иван Стадничук безвозмездно в помощь клубу вел акварельную студию «Пятница». В организации «Самоцвета» и его руководстве большое участие принимал художник, удивительно талантливый человек Юрий Шнейдерман. Его акварель «Кончается лето», написанная почти 20 лет назад, открывает экспозицию. Вся картина дышит жизнью: густые деревья по берегам быстрой горной речки, небольшой мостик, перекинутый через нее, написаны яркими, густыми, выпуклыми красками. Так любил рисовать Юрий Самуилович, утверждавший, что акварелью надо писать как маслом, тогда картина будет жить долго. Выставка «Весенняя фантазия» представила творчество художников клуба – людей разных профессий, для которых искусство творить стало смыслом жизни. Каждый из них стремился передать в картинах свою философию и понимание бытия человека, свое видение красоты и незаметного на первый взгляд обаяния вещей, окружающих нас. Клуб вот уже 51 год собирает художников вместе, устраиваются выставки в разных галереях и выставочных залах. Они всегда идут навстречу «Самоцвету», потому что его работы глубоки по духу, искренни по своему содержанию, а потому понятны зрителю любого возраста. – Искусством по зову души можно назвать сегодняшнюю выставку, – утверждают ее организаторы. – Зрительские симпатии, конечно же, воодушевляют мастеров, помогают совершить новый прорыв в живописи, в понимании ее предназначения. И в итоге рождаются трогательные работы. Как, например, у Марзии Балабековой. Ее работа «Летний дождь» привлекает внимание образными и даже страстными противоположностями света и тьмы. Небо на ее полотне мрачное, сверху льются такие же темные потоки дождя. Но вдруг сквозь непроглядные тучи пробиваются неожиданные потоки солнца, превратившие зонты в яркие шляпы на головах людей, чьи ноги все еще утопают в темных лужах. Всего на выставке представлено более 60 работ, полных конструктивных решений из мира живописи и словно «дышащих» в унисон с окружающей реальностью. И сегодня художники «Самоцвета», взявшие своим девизом утверждение Франца Кафки о том, «кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет...», приглашают в клуб всех, кто желает приобщиться к искусству. Пред. След. Пред. След.