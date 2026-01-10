В ходе надзорных мероприятий установлены факты незаконного снятия ранее наложенных ограничений на выезд должников за пределы Республики Казахстан, а также случаи неправомерного возбуждения исполнительных производств. В частности, исполнительные производства возбуждались помощниками ЧСИ в период, когда сами судебные исполнители находились в отпуске, что является нарушением установленного порядка.

По выявленным фактам прокуратурой города внесено представление на имя министра юстиции об устранении нарушений законности. По итогам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 85 частных судебных исполнителей. Кроме того, Министерством юстиции инициировано исковое заявление в суд о лишении отдельных ЧСИ государственной лицензии на право осуществления профессио­нальной деятельности.

Суд удовлетворил иск Минюста в полном объе­ме. В результате 12 частных судебных исполнителей лишены государственных лицензий. Судебный акт вступил в законную силу.

Органы прокуратуры продолжают осуществлять постоянный надзор за законностью исполнительных производств. При выявлении нарушений принимаются меры по их устранению и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.