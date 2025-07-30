Фото: instagram.com/jlo/

Первое шоу состоится в столице 1 августа на стадионе Astana Arena. Как известно, билеты на концерт стали приходить зрителям на почту с 28 июля и к дате концерта все зрители получат их. Чтобы посещение прошло максимально комфортно и без лишних задержек, организаторы концерта просят гостей заранее ознакомиться с важной информацией и соблюдать установленные правила входа.



Зрителям нужно уделить особое внимание механике входа на площадку концерта, которая указана на билете: доступ к своему сектору возможен только через соответствующий вход. Например, зрители с билетами в сектор E смогут попасть на трибуну исключительно через вход E со стороны пр. Кабанбай батыра.



Если зритель войдет в некорректный сектор, затем выйдет и снова попытается войти в корректный, то повторно использовать билет уже не получится. Билет является одноразовым и система, считав билет, уже не допустит зрителя снова. Во избежание недоразумений рекомендуется заранее ознакомиться со схемой стадиона и спланировать маршрут к указанному на билете входу. Правила контроля будут строго соблюдаться.



Парковка на территории Astana Arena 1 августа будет закрыта. Всем зрителям настоятельно рекомендуется воспользоваться такси, общественным транспортом или шаттлами, которые будут курсировать до и после концерта. Специальные автобусы начнут движение к стадиону с 15:30 и будут ходить каждые 15 минут до 20:00. Начало шоу – в 19:30, и для комфорта зрителей организаторы советуют прибыть на площадку как минимум за три часа до старта представления. Для удобства зрителей концерта Jennifer Lopez задействованы 5 точек сбора:

Парковка “Столичный цирк”

Парковка мечеть “Хазрет Султан”

Парковка СК “Казахстан”

Парковка Центральный парк

Парковка “Бас Мешіт”

Эти точки сбора являются удобными для жителей, так как в их непосредственной близости расположено множество остановок общественного транспорта. Это позволяет легко и быстро добираться в любую точку города. Обратные рейсы будут отправляться от Astana Arena сразу после шоу.



Если зрители по каким-то причинам не получили билет по электронной почте или в виде SMS, необходимо обратиться в службу поддержки Freedom Ticketon. Также будет работать штаб поддержки на территории стадиона – у входов E и W.



Строго запрещено проносить на территорию концерта следующие предметы: колющие и режущие предметы, оружие, взрывные устройства, напитки, зажигалки, бутылки, электронные курительные устройства и т.д. Проход на площадку в состоянии алкогольного опьянения строго запрещен. Соблюдение этих простых правил поможет избежать лишних сложностей и позволит зрителям насладиться шоу в полной мере.