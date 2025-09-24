Единая база дорожников JOLSHY появилась в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Там содержатся данные о студентах, выпускниках, инженерах и управленцах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках Года рабочих профессий создана единая квалификационная база специалистов дорожной отрасли JOLSHY, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минтранспорта, база доступна по ссылке. Новый цифровой сервис, разработанный Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом (КаздорНИИ) Минтранспорта, призван решить кадровый дефицит и повысить прозрачность управления в отрасли.

База объединяет данные о студентах, выпускниках, инженерах и управленцах. В ней фиксируются квалификация, опыт работы и прохождение курсов. Уже зарегистрировано более двух тысяч пользователей. Работодатели получают доступ к реальным профилям кандидатов, а студенты — возможность практики и трудоустройства.

С 1 сентября 2025 года обязательным становится повышение квалификации дорожников, и JOLSHY станет основной площадкой для фиксации этого процесса. В ближайшее время система будет интегрирована с e-License и Enbek.kz

Таким образом, JOLSHY становится инструментом государственной политики: он ликвидирует кадровый дефицит, усиливает прозрачность и создаёт условия для профессионального роста специалистов дорожной отрасли.

Напомним, в Казахстане 52 новые технологии и материалы для дорожного строительства успешно прошли испытания и получили «зелёный» статус в Единой базе дорожно-строительных материалов и новых технологий. Это означает подтверждённую эффективность и допуск к применению на объектах. 

Также ранее стало известно, что Минтранспорта, МНВО и АО «КаздорНИИ» возродили отдельную программу бакалавриата по специальности «транспортное строительство». 

Комитет автомобильных дорог рекомендовал дорожникам и проектировщикам ознакомиться и опробовать в работе новую отраслевую информационную систему.

#база #дорожники #JOLSHY

