Единый день открытых дверей пройдет в онкодиспансерах Казахстана

Фото: Kazpravda.kz

3 февраля в рамках декадника, посвященного Международному дню борьбы против рака, в региональных онкологических организациях Казахстана пройдет единый День открытых дверей для населения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

Дата проведения Дня открытых дверей и адреса:



Астана

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр», г. Астана, ул. Манаса, 17.

Тел. для справок: 954033, 954034



Алматы

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: г. Алматы, ул. Папанина 220 А, Литер А, 1 этаж.

Тел. для справок: 8(727)3122474.



Шымкент

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00.

Адрес: г.Шымкент "Городской онкологический центр", улица Байтурсынова, 85 а.

Тел. для справок: 8(7252) 38-00-70



Акмолинская область / Кокшетау

Дата и время проведения: 03.02.2024 г., 9:00-13:00 ч.

Адрес: «Многопрофильная областная больница», г.Кокшетау, ул. Акана Сере, 1в, онкополиклиника.

Тел. для справок: 33-04-94.



Актюбинская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: КДО МЦ «НАО ЗКМУ им М. Оспанова», г. Актобе, Жана Коныс - 8. КДО.

Тел для справок: 534220.



Алматинская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00:00-13:00 ч.

Адрес: «Алматинская региональная многопрофильная клиника» (АРМК); г. Алматы, улица Розы Баглановой, 69а.

Тел. для справок: 8 (727) 367-49-93.



Жетысуская область / Талдыкорган

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: «Областная многопрофильная клиника», г. Талдыкорган, ул. Абая 316, первый корпус поликлиники.

Тел. для справок: 40-10-55.



Атырауская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 9:00-13:00 ч.

Адрес: «Атырауский онкологический диспансер», г. Атырау улица Владимирского, 2, поликлиническое отделение.

Тел. для справок: 8-7122-766038 и 8-7122-766040.



Западно-казахстанская область / Уральск

Дата и время проведения: 03.02.2024 г., 09:00-13:00 ч.

ГКП на ПХВ " Областной онкологический диспансер", г. Уральск ул. Алматинская 58.

Тел для справок. 8 (7112) 91-80-52



Карагандинская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 г. Караганды", г. Караганда, ул. К.Аманжолова, 189.

Тел. для справок: 8(7212) 94-05-33, 8 (778) 021 0505



Кызылординская область

Дата и время проведения: 03.02.2024 года, 09.00-13.00 ч.

Адрес: КГП на ПХВ «Областной онкологический центр», г. Кызылорда, ул. Берке хана 49А, (бывший Модульный инфекционный центр).

Тел. для справок: 8-7242-90-74-30, 8705 310 85 45



Костанайская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница», г.Костанай, улица Кубеева 2, новая поликлиника.

Тел. для справок: 73-03-44.



Мангистауская область / Актау

Дата и время проведения: 03.02.2024, 9.00-13.00 ч.

Адрес: ГКП на ПХВ «Мангистауский областной онкологический диспансер», г. Актау, 1 а мкр. №3 здание.

Тел. для справок: 87086042492.



Павлодарская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А.

Тел. для справок: 8 (7182)660097, 660098,660091.



Северо-Казахстанская область / Петропавловск

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: МОБ Онкологический центр, г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ.

Тел. для справок: 8(7152)350008, 466008.



Область Абай / Семей

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: «Центр ядерной медицины и онкологии области Абай», г. Семей, ул. Кутжанова 3.

Тел. для справок: 8(7222)55-08- 87 или +7(778)87-00-167.



ВКО / Усть-Каменогорск

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: «Многопрофильный центр онкологии и хирургии», г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, КДО.

Тел. для справок: 87780037845, 8(7232)489151



Улытауская область / Жезказган

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: Многопрофильная областная больница г.Жезказган, ул Иманжана 11, 7 этаж.

Тел. для справок: 8 (710) 277 31 50, 8 771 283 83 38



Жамбылская область / Тараз

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: «Жамбылский областной онкодиспансер», г. Тараз, мкр. Аулие ата, дом №8 (напротив села Красной звезды).

Тел. для справок: 87023653928



Туркестанская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: «Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области», г. Шымкент, улица Курманбекова, 2/6.