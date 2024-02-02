Единый день открытых дверей пройдет в онкодиспансерах Казахстана

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Желающие могут получить бесплатную консультацию у онкологов во всех городах страны

Фото: Kazpravda.kz

3 февраля в рамках декадника, посвященного Международному дню борьбы против рака, в региональных онкологических организациях Казахстана пройдет единый День открытых дверей для населения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

Дата проведения Дня открытых дверей и адреса:
 
Астана         
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр», г. Астана, ул. Манаса, 17.
Тел. для справок: 954033, 954034
 
Алматы        
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.   
Адрес: г. Алматы, ул. Папанина 220 А, Литер А, 1 этаж.
Тел. для справок: 8(727)3122474.
 
Шымкент     
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00.    
Адрес: г.Шымкент "Городской онкологический центр", улица Байтурсынова, 85 а.
Тел. для справок: 8(7252) 38-00-70
 
Акмолинская область / Кокшетау
Дата и время проведения: 03.02.2024 г., 9:00-13:00 ч.
Адрес: «Многопрофильная областная больница», г.Кокшетау, ул. Акана Сере, 1в, онкополиклиника.
Тел. для справок: 33-04-94.
 
Актюбинская область 
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: КДО МЦ «НАО ЗКМУ им М. Оспанова», г. Актобе, Жана Коныс - 8. КДО.
Тел для справок: 534220.
 
Алматинская область
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00:00-13:00 ч.
Адрес: «Алматинская региональная многопрофильная клиника» (АРМК); г. Алматы, улица Розы Баглановой, 69а.
Тел. для справок: 8 (727) 367-49-93.
 
Жетысуская область / Талдыкорган   
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.    
Адрес: «Областная многопрофильная клиника», г. Талдыкорган, ул. Абая 316, первый корпус поликлиники.
Тел. для справок: 40-10-55.
 
Атырауская область
Дата и время проведения: 03.02.2024, 9:00-13:00 ч.
Адрес: «Атырауский онкологический диспансер», г. Атырау улица Владимирского, 2, поликлиническое отделение.
Тел. для справок: 8-7122-766038 и 8-7122-766040.
 
Западно-казахстанская область / Уральск
Дата и время проведения: 03.02.2024 г., 09:00-13:00 ч.
ГКП на ПХВ " Областной онкологический диспансер", г. Уральск ул. Алматинская 58.
Тел для справок. 8 (7112) 91-80-52
 
Карагандинская область        
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.   
Адрес: КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 г. Караганды", г. Караганда, ул. К.Аманжолова, 189.
Тел. для справок: 8(7212) 94-05-33, 8 (778) 021 0505
 
Кызылординская область
Дата и время проведения: 03.02.2024 года, 09.00-13.00 ч.
Адрес: КГП на ПХВ «Областной онкологический центр», г. Кызылорда, ул. Берке хана 49А, (бывший Модульный инфекционный центр).
Тел. для справок: 8-7242-90-74-30, 8705 310 85 45
 
Костанайская область
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница», г.Костанай, улица Кубеева 2, новая поликлиника.       
Тел. для справок: 73-03-44.
 
Мангистауская область / Актау
Дата и время проведения: 03.02.2024, 9.00-13.00 ч.
Адрес: ГКП на ПХВ «Мангистауский областной онкологический диспансер», г. Актау, 1 а мкр. №3 здание.
Тел. для справок: 87086042492.
 
Павлодарская область
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А.           
Тел. для справок: 8 (7182)660097, 660098,660091.
 
Северо-Казахстанская область / Петропавловск           
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: МОБ Онкологический центр, г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ.
Тел. для справок: 8(7152)350008, 466008.
  
Область Абай / Семей         
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.        
Адрес: «Центр ядерной медицины и онкологии области Абай», г. Семей, ул. Кутжанова 3. 
Тел. для справок: 8(7222)55-08- 87 или +7(778)87-00-167.
 
ВКО / Усть-Каменогорск         
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.     
Адрес: «Многопрофильный центр онкологии и хирургии», г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, КДО.
Тел. для справок: 87780037845, 8(7232)489151
 
Улытауская область / Жезказган
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: Многопрофильная областная больница г.Жезказган, ул Иманжана 11, 7 этаж.
Тел. для справок: 8 (710) 277 31 50, 8 771 283 83 38
 
Жамбылская область / Тараз
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: «Жамбылский областной онкодиспансер», г. Тараз, мкр. Аулие ата, дом №8 (напротив села Красной звезды).
Тел. для справок: 87023653928
 
Туркестанская область
Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: «Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области», г. Шымкент, улица Курманбекова, 2/6.

#онкология #врачи #консультация #единый #день открытых дверей

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