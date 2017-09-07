​Эффект бабочки

Если верить теории «эффекта бабочки», легкий взмах крыльев этого насекомого способен привести к возникновению урагана на другом конце земного шара. Следуя этой же логике, можно представить, какие последствия будет иметь ураган, возникший уже где-то за океаном, для остальной части света. Специалисты в нефтегазовой сфере утверждают, что эта аллегория в полной мере справедлива для их отрасли, и следят за метеосводками с не меньшим вниманием, чем за привычными отчетами и котировками.

Ураган «Харви», вызвавший катастрофические наводнения в американском штате Техас, может стать одним из факторов, определяющих состояние мирового рынка нефти в ближайшей перспективе. Учитывая тот факт, что тропический шторм затронул регионы, в которых сконцентрированы добывающие и перерабатывающие мощности нефтяной индустрии США, аналитики всего мира ждут первой статистики, которая отразит последствия «Харви» на нефтяную отрасль.

– Ураган «Харви» – это важнейший текущий фактор всей мировой нефтегазовой отрасли. Ведь США входит в тройку крупнейших производителей нефти и является страной номер один по потреблению углеводородов. Под воздействие «Харви» в том или ином виде могли попасть около пятой части добывающих мощнос­тей США и четверть нефте­переработки, – говорит заместитель генерального директора Казахского института неф­ти и газа (КИНГ) Акбар Тукаев.

Как ожидается, первая официаль­ная статистика последствий «Харви» поступит в ночь на 8 сентября. Но эксперт предполагает, что добыча сырой нефти в США за последнюю неделю снизится до уровня 9 млн баррелей в сутки и даже ниже, тогда как до урагана этот показатель составлял 9,5 млн баррелей.

– Условно говоря, это сопоставимо с внезапным прекращением добычи Катаром или Аргентиной. А ведь данные государства входят в топ-30 стран мира по производству нефти. По переработке нефти в США ожидается еще более резкое сокращение – возможно, до 15 миллионов баррелей в сутки против прежних 17,7 миллиона, – рассуждает эксперт.

Последствия «Харви» могут быть очень близки к тому, что произошло в 2008 году, когда в США бушевали ураганы «Густав» и «Айк», а также к ситуации с ураганом «Исаак» в 2012 году. Немаловажным фактором, оказывающим влияние на мировой рынок нефти, является и то, что США распечатали свои стратегические резервы в начале 2017 года.

– С января по август они сократились более чем на 16 миллионов баррелей. План на текущий год – около 17,5 миллиона баррелей. С учетом «Харви» эта планка, возможно, будет превышена, – говорит замдиректора КИНГ.

Определенную поддержку рынку оказывают договоренности стран ОПЕК и нефтедобывающих государств, не входящих в консорциум, об ограничении добычи, а также сигналы о том, что ограничения могут быть продлены. По оценке специалистов, договоренности стран-нефте­производителей оказывают положительное воздействие на рынок. Что бы ни говорили игроки на понижение – реализуются обе стратегические цели соглашения. Во-первых, спрос-предложение по нефти практически сбалансировались. Во-вторых, тренд снижения коммерческих запасов в ОЭСР укрепляется. Во многом это связано с тем, что около половины нефтедобывающих государств из топ-20 стран мира сократили производство углеводородов. К примеру, в июле текущего года страны ОПЕК добыли нефти на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в июле 2016 года.

– Уже в 2018 году спрос на нефть на планете вплотную приблизится к отметке 100 миллионов баррелей в сутки. А ведь еще 10 лет назад считалось, что 90 миллио­нов будет пределом, а дальше потреб­ление нефти в мире нач­нет уменьшаться, – говорит Акбар Тукаев.

Наш собеседник также обращает внимание на то, что в текущем году прервана тенденция постоянного роста коммерчес­ких запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР. Если за 2015–2016 годы они выросли на 300 млн баррелей, то за первое полугодие 2017 года сократились на 40 млн баррелей. В результате для достижения стратегической цели соглашения ОПЕК осталось снизить данные запасы еще на 200 млн баррелей. Это вполне возможно к концу I квартала 2018 года, так как в северо­американском регионе ОЭСР сейчас фиксируется ежемесячное снижение от 10 до 20 млн баррелей, а в европейском и азиатском регионах – еще на 5–10 млн.

Совокупность вышеприведенных факторов может сулить Казахстану, значительная доля экс­порта которого приходится на углеводородное сырье, улучшение статистики платежного баланса за счет ожидаемого роста мировых цен на нефть. Как известно, за основу формирования прогноза социально-экономического развития РК на ближайшие годы взят базовый сценарий развития экономики при консервативной цене на нефть в 45 долларов за баррель. Эксперты не исключают, что к концу текущего года «черное золото» может подорожать до 60 долларов за стандартную нефтяную бочку.

– До конца текущего месяца возможен возврат цены Brent к уровню 55 долларов за баррель. Далее пойдет тестирование уровней 56–58 долларов. Если имеющийся тренд на рост фонда бездействующих скважин и снижение производительности ведущих сланцевых месторож­дений США сохранятся, то до конца года возможно достижение 60 долларов за баррель. Но в любом случае самое главное, что среднегодовая цена уже с вероятностью 90% будет выше 50 долларов за баррель. Тогда как в 2016 году она составила 43,7 доллара, – резюмировал Акбар Тукаев.