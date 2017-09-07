Эффект бабочки
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Михаил Максимов
Если верить теории «эффекта бабочки», легкий взмах крыльев этого насекомого способен привести к возникновению урагана на другом конце земного шара. Следуя этой же логике, можно представить, какие последствия будет иметь ураган, возникший уже где-то за океаном, для остальной части света. Специалисты в нефтегазовой сфере утверждают, что эта аллегория в полной мере справедлива для их отрасли, и следят за метеосводками с не меньшим вниманием, чем за привычными отчетами и котировками.