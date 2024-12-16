«Egemen Qazaqstan»: этапы большого пути

фото Ерлана Омара

Участниками форума стали представители медийного сообщества страны, депутатского корпуса, деятели культуры.

На страницах газеты, первый номер которой вышел 17 декабря­ 1919 года, нашли отражения все важнейшие события в жизни страны. «Egemen Qazaqstan» была и остается самым авторитетным изданием Казахстана. Время показало, что, несмотря на растущую конкуренцию с информационными интернет-платформами и соц­сетями, печатное слово остается важным и значимым в современном обществе.

Познакомиться с этапами становления и развития газеты, основными и наиболее важными моментами ее «жизни» можно было в музее Дома дружбы, где развернулась выставка документов из Национального архива. Здесь же была представлена и книжная экспозиция.

Пленарную часть встречи открыл генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы:

– Как говорил Ахмет Байтурсын­улы, газета – глаза, уши и язык народа. Сегодня, согласно исследованиям, газеты и журналы читают только 14–17 процентов от общего числа населения, из которых 13 процентов составляют те, чей возраст 25–34 года. Такова тенденция, которая в последующем скажется на и чтении книг, классических произведений. Сегодня некоторые чиновники и граждане утверж­дают, что время газет прошло. Но это не так.

Именно печатное слово, газеты, книги формируют информационную грамотность, образованность, общую культуру населения. Отвечая современным требованиям, у газет есть интернет-версии, страницы в социальных сетях. Однако приоритетом должно оставаться совершенствование традиционного классического формата, который до сих пор является основным в цивилизованных странах Запада и Востока.

– Газета сочетает ценности исторического наследия и новаторских подходов. Образование – это история. Нам необходимо постоянно говорить, какие знаковые фигуры трудились над становлением страны, анализировать события с точки зрения исторической точности и всесторонности, – отметил оратор.

Сегодня «Egemen Qazaqstan» служит площадкой для серьезных дискуссий и конструктивных предложений.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал: «Процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться. Мы должны сохранить преемственность в этом деле. Это традиция, сложившаяся во всех цивилизованных странах». Его слова воодушевили нас всех. Одна из задач сегодняшнего форума – расширение этой идеи, – говорил Дихан Қамзабекұлы.

Далее с приветственными речами выступили почетные гости форума, прозвучали поздравления от Парламента и Правительства. Глава Комитета по социально-культурному развитию и науке, сенатор Нурторе Жусип зачитал приветственный адрес председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.

«Сегодняшний праздник – это значимое событие не только для отдельно взятого коллектива, но и для всего журналистского сообщества страны. Газета «Egemen Qazaqstan», имеющая более чем вековую историю, всегда находилась на страже национальных идеалов. Эта традиция, заложенная такими известными личнос­тями, как Смагул Садуака­сов, Жусипбек Аймауытов, Мухтар Ауэзов, Беимбет Майлин, Сакен Сейфуллин, Турар Рыскулов, Ораз Жандосов, Габит Мусрепов, Сапар Байжанов, Балгабек Кыдырбекулы, Шерхан Муртаза, Абиш Кекилбаев, нашла свое продолжение в эпоху таких дея­телей, как Нурлан Оразалин, Уалихан Калижан, Сауытбек Абдрахманов, Ержуман Смаил, Еркин Кыдыр, Дархан Кыдырали.

В настоящее время главное издание страны вносит большой вклад в расширение национального мировоззрения, популяризацию истории и духовных ценностей, сохранение единства страны, развитие литературы и культуры, образования и науки. Важна роль «Egemen Qazaqstan» в пропаганде комплексных реформ Главы государства, объяснении сути законов, принимаемых Парламентом», – говорилось, в частности, в поздравительном письме Маулена Ашимбаева.

Поздравления от имени председателя Мажилиса Парламента РК Ерлана Кошанова, Премьер-министра Олжаса Бектенова, министра культуры и информации Аиды Балаевой, акима Астаны Жениса Касымбека зачитали мажилисмен Жанарбек Ашимжанов, руководитель пресс-службы Правительства Максат Тулегенов, вице-министр культуры и информации Канат Искаков, заместитель акима столицы Есет Байкен соответственно.

«От всей души поздравляю со 105-летием газеты «Egemen Qazaqstan» – кузницы отечественной прессы! С первых дней создания в ней работали видные казахские государственные деятели и писатели, внесшие значительный вклад в повышение грамотности нации. Сегодня издание на своих страницах отражает не только вехи истории, но и демонстрирует современную картину, объединяя прошлое и настоящее.

Коллектив газеты оперативно, качественно и достоверно доставляет новости своим читателям. Отстаивание государственных интересов и высокие журналистские стандарты никогда не менялись и будут продолжать служить идеалам и целям нашего народа. Желаю вам, пишущим летопись нашей страны, творческого вдохновения и успехов в работе!» – отметила в поздравительном письме Аида Балаева.

– Свой путь газета начала в 1919 году в Оренбурге под названием «Ұшқын». Тираж тогда составлял три тысячи экземпляров, – продолжил свое выступление вице-министр культуры и информации Канат Искаков. – С тех пор и по настоящее время газета выступает главным рупором страны, оперативно и честно донося до широких масс достоверную и актуальную информацию. В издании в свое время трудились выдающиеся представители отечественной интеллигенции.

На заре суверенитета Казахстана газета под руководством Шерхана Муртазы и Абиша Кекилбаева участвовала в становлении государства. Несмотря на смену названий, издание всегда сохраняло внут­реннее содержание и по сей день достойно выполняет возложенные на него функции.

– В последнее время мы наблюдаем современную модернизацию СМИ. Одновременно с печатной версией обновлен и сайт издания. Сегодня число посетителей мультимедийной версии составляет 30 тысяч человек. Газета, в которой работают профессионалы своего дела, доносит до читателей не только актуальный событийный контент, но и поднимает проблемные вопросы, а также публикует официальные сведения о дея­тельности государственных органов, нормативные правовые акты, – говорил Канат Искаков.

Для дальнейшей успешной работы газеты, как говорили участники форума, акцент следует делать на аналитике, журналистских расследованиях, серьезных проблемных, культурологических, просветительских материалах.

По словам Нурторе Жусипа, его беспокоит читательская культура казахстанцев. К сожалению, мы, и в особенности молодежь, стали меньше читать, а ведь именно с печатного слова начинается полноценное развитие личности.

– Нам давно пора задуматься над тем, какое поколение взращиваем. Родители с полной серь­езностью должны отнестись к вопросу привития читательской культуры. Ведь именно в семье закладываются основы личнос­ти, – отметил председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.

На форуме выступили известные государственные и общественные деятели Куаныш Султанов, Сауытбек Абдрахманов и Уалихан Калижанов.

Лейтмотивом выступлений была тема преемственности в журналистике. Отмечалось, что сегодня важно не только использовать современные подходы в сфере масс-медиа, но и приучать молодежь к классическим жанрам, чтобы юноши и девушки, только вступающие на жизненный путь, не оказались потерянным поколением.

Полное согласие с ним выразил депутат Сената Парламента РК, экс-председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан»» (2016–2022) Дархан Кыдырали, добавив, что для успешной конкуренции печатных и электронных СМИ первым следует уделить внимание сложным журналистским жанрам.

– Горжусь, что трудился в издании с такой богатой историей и уникальными традициями. Тот период совпал с важнейшими событиями: сменой поколений, власти, пандемией, январскими событиями. С приходом молодежи формат газеты изменился, редакция адаптировалась к современным вызовам. Мы живем в эпоху новых медиа и возможностей. Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев отмечал, что СМИ вступили в новую эру, когда скорость распространения информации и ее содержание стремительно меняются, – сказал Дархан Кыдырали.

Он также остановился на воп­росе доставки газет в отдаленные населенные пункты. К сожалению, службы доставки работают неоперативно, отчего свежий выпуск задерживается иногда на несколько дней! Особенно остро это чувствовалось во время пандемии. Благодаря деятельности сайта ситуацию удавалось выправить. А во время Кантара именно эта площадка вместе с одним из госканалов транслировала официальный и проверенный контент.

Традиционные СМИ должны делать акцент на аналитике, журналистских исследованиях и достоверной информации. Непроверенные данные в соцсетях лишь подтверждают потребность в проверенных источниках, – добавил Дархан Кыдырали.

Экс-председатель правления АО «Егемен Қазақстан», у которого стаж работы в данной гезете более 27 лет, Еркин Кыдыр подчеркнул важность сохранения в обществе высокого статуса журналиста. Он также обратил внимание на необходимость создания редакторской и журналистской школы, основанной на традициях и опыте сотрудников «Egemen Qazaqstan».

Говорили на форуме и о том, что активно внедряется в информационную сферу искусст­венный интеллект. ИИ может выполнять задачи, которые раньше решали журналисты. Это упрощает работу, но вызывает вопросы, например, по соблюдению авторских прав. Да, технологии меняют ландшафт медиа, но надежность и профессионализм остаются основой качественной журналистики.

В рамках форума вице-министр культуры и информации Канат Искаков вручил сотрудникам издания ведомственные награды. Так, обозреватель газеты «Egemen Qazaqstan» Карибай Мусырман получил медаль «Еңбек ардагері». Обладателями нагрудного знака «Ақпарат саласының үздігі» стали координатор собственной корреспондентской сети газеты Дина Дауит, журналисты Нурбай Елмурат, Эльвира Бокенбаева, собственный корреспондент по Костанайской области Нурканат Кулабаев. Также были вручены почетные грамоты и благодарст­венные письма.

Поздравить участников встречи со знаменательным днем пришли авторы «Egemen Qazaqstan», лауреат Государст­венной премии РК оперный певец Кенжегали Мыржыкбай, заслуженный деятель Казахстана, кюйши-виртуоз и композитор Жангали Жузбай и известный певец-домбрист Ерлан Рыскали.

Ветераны издания Жанат Елшибек, Жанболат Аупбаев, Кайсар Алим, Карашаш Токсанбай поделились своими яркими воспоминания­ми и ценным опытом, приоб­ретенным за годы работы в газете.

В завершение форума состоя­лась презентация книг сотрудников рес­публиканской газеты – это книги Дихана Қамзабекұлы «Арайна», Габита Мусрепова «Тоғызыншы территория», Талгата Батырхана «Бозжайнақ болмыс» и другие. Национальной библиотеке в дар передано 3 000 экземпляров книг, выпущенных по госзаказу.