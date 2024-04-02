Экологи выясняют причину гибели 78 тюленей на Каспии

О проведенной работе сообщили в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза, сообщает Kazpravda.kz

Фото: комитет рыбного хозяйства МСХ

Как сообщалось, 29 марта в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены 62 туши мертвых тюленей.

На место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, ветеринарной станции и местных исполнительных органов.

Отобраны пробы воды, произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), клыков, ногтей и шерсти для лабораторных исследований.

30 марта утилизировано 40 туш, 22 - сохранены для отбора проб.

31 марта обнаружено еще 16 туш мертвых тюленей. По состоянию на 1 апреля 2024 года общее количество обнаруженных мертвых тюленей составило 78 туш.

31 марта на место обнаружения прибыли ученые Института гидробологии и экологии (город Алматы), они взяли пробы для исследований. Сообщается, что у обнаруженных туш не выявлено следов физических повреждений.

Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается. Информация будет обновляться по мере поступления, добавили в пресс-службе.