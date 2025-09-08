Экотропу с элементами геймификации открыли в Бурабае

Туризм
149
Дана Аменова
специальный корреспондент

Посетители могут пройти экотропу в формате квеста, используя QR-код, аудиогид и Telegram-бот

Фото: Kazakh Tourism

В национальном парке «Бурабай» обустроена экотропа «Бөлектау», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

Современный и безопасный маршрут станет новой точкой притяжения туристов. Его особенностью стала интеграция цифровых решений: посетители могут пройти экотропу в формате квеста, используя QR-код, аудиогид и Telegram-бот.

Тропа «Бөлектау» проходит по живописной местности: начинается с входной арки и завершается у зоны отдыха с беседкой. Ранее этот участок считался наиболее крутым и потенциально опасным для горных туристов.

Теперь маршрут стал доступным для всех – от активных путешественников до семей с детьми.

По маршруту установлены информационные стенды о флоре, фауне и легендах Бөлектау, а также QR-коды с доступом к аудиогиду на трёх языках – казахском, русском и английском.

При создании тропы особое внимание уделено экологичности материалов - центральный стенд изготовлен из инновационного фотокаталитического покрытия, который очищает воздух под воздействием солнечного света.

Открытие экотропы стало важным событием для региона. Первые посетители уже смогли пройти маршрут, протестировать аудиогид и оценить задания квеста.

#туризм #Бурабай #геймификация #экотропа

