Экс-главу управления земельных отношений Алматы подозревают в коррупции

Экс-руководителя земельных отношений Алматы арестовали по подозрению в коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции.

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Антикоррупционная служба по результатам негласных мероприятий изобличила бывшего руководителя управления земельных отношений Алматы.

«Он подозревается в пособничестве предпринимателям в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.

В результате действий чиновника государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 млн тенге», – озвучили детали в антикоре.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в июле 2023 года был арестован руководитель управления планирования и урбанистики Алматы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Как сообщал антикор, в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа, подозреваемый способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости. Ущерб составил 180 млн тенге.

Антикоррупционная служба проверяла причастность к этому других должностных лиц.