Задержан глава управления городского планирования и урбанистики Алматы

Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

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Руководитель Управления городского планирования и урбанистики города Алматы подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

"На предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 гг. он незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов. В результате, государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге", – говорится в сообщении Антикора.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОН (под видом реализации инвестпроектов), подозреваемый способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости. Ущерб составил 180 млн тенге.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других должностных лиц, добавил Антикор.