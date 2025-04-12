Глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что экс-президент страны Курманбек Бакиев будет арестован сразу же при пересечении границы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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«Вчерашнее решение Конституционного суда по делу Курманбека Бакиева не имеет никакого отношения к нынешней власти. Поэтому, если Бакиев вернётся в Кыргызстан, он будет арестован сразу после пересечения границы», - написал Ташиев на своей странице в социальной сети.

По его словам, Конституционный суд является независимым органом, а приговор Верховного суда Бакиева остаётся в силе.

Накануне Конституционный суд Кыргызстана распространил сообщение, в котором допустил пересмотр дел экс-президента страны Курманбека Бакиева при его личном участии.

«Любой осужденный в заочном порядке при условии прибытия на территорию Кыргызской Республики, независимо от того, добровольно решил предстать перед судом или же это стало результатом работы компетентных органов, должен иметь реальную возможность на пересмотр дела с его непосредственным участием», - заявили в пресс-службе суда.

Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана в 2005-2010 годах. К власти он пришел в результате "тюльпановой революции" против Аскара Акаева, первого президента Кыргызстана. От власти он был отстранен в апреле 2010 года и покинул страну, отбыв в Беларусь.

В 2014 году Бишкекский гарнизонный военный суд заочно приговорил Бакиева к пожизненному сроку по делу об организации расстрела протестующих против него 7 апреля 2010 года в Бишкеке.

В 2016 году Верховный суд Кыргызстана заменил пожизненный приговор в отношении экс-президента на 30 лет заключения.

В 2023 году Первомайский районный суд Бишкека приговорил Бакиева к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Путем частичного сложения наказания по предыдущему постановлению ВС Бакиеву определено наказание в виде лишения свободы сроком 30 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.