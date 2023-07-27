Экс-учредитель ТОО "Оператор РОП" экстрадирована в Казахстан

Бывшего учредителя ТОО «Оператор РОП» Шнар Муктарову экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

В начале июля 2023 года экс-учредителя Оператора РОП Шнар Муктарову, находившуюся в международном розыске, задержали в городе Дубае.

Антикоррупционная служба экстрадировала беглянку при содействии Генеральной прокуратуры РК и Интерпола.

«Муктарову подозревают в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО «Оператор РОП» С. Коротенко.

27 июля этого года в 19:01 Муктарова задержана на территории аэропорта Астаны и водворена в следственный изолятор.

Досудебное расследование продолжается», – проинформировали в Антикоре.

Напомним, 3 июля 2023 года в Астане осудили троих руководителей Оператора РОП за хищение 26,8 млрд тенге бюджетных средств.