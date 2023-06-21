Беззаконие Оператора РОП продолжил фонд "Жасыл Даму" – мажилисмен

Мажилис, Экономика, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутат привел в пример фильм "Чапаев", где бедняк говорит: "Красные пришли - грабят, белые пришли - грабят".

Фото пресс-службы партии "Ак жол"

Депутат Мажилиса Ержан Бейсенбаев высказался по поводу того, что вместо ТОО "Оператор РОП" утильсбор теперь проводит фонд "Жасыл Даму". Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpavda.kz.

Он напомнил, что в данное время идет резонансный судебный процесс над участниками ТОО "Оператор РОП", а функции РОП переданы АО "Жасыл даму".

"Еще в 2017 году фракция "Ак жол" направляла официальный запрос тогдашнему Правительству о нелигитимности Оператора РОП, но госорганы дружно покрывали это беззаконие, а иностранные руководители этого ТОО писали кляузы руководству Парламента на депутатов партии "Ак жол". Но и сегодня, когда проблема никуда не делась, функции РОП переданы АО "Жасыл даму". В "Ак жол" обращаются предприниматели, получившие административные взыскания от департаментов экологии за неуплату утилизационных платежей – утильсбор, за 2019-2021 годы. Такое взыскание неправомерно, поскольку реквизиты АО "Жасыл даму" были предоставлены только в 2023 году, и утилизационные платежи были оплачены еще до предъявления претензий. Кроме того, они нарушают указ президента о введении моратория на проведение проверок малого бизнеса. На сегодня по этому основанию привлечено более 690 субъектов бизнеса", - констатировал депутат, напомнив также, что именно на указанный период пришлось разоблачение незаконной деятельности Оператора РОП, а его функции были переданы названному АО и задержка с предоставлением реквизитов была связана именно с этой трансформацией.

В связи с этим депутат недоумевает, почему за эти проблемы внутренней организации процесса штрафуют посторонних.

"Как в фильме "Чапаев", когда бедняк говорит: "Красные пришли - грабят, белые пришли - грабят". Департаменты экологии ссылаются на утвержденные Правительством правила реорганизации РОП, что тоже незаконно. Вынесение административных актов, даже в виде предупреждений, наносит прямой ущерб предпринимателям, поскольку они автоматически переводят бизнес в высокую степень риска, с неизбежными последствиями в виде налоговых проверок и ограничений на участие в госзакупках и закупках нацкомпаний. При этом, завод по утилизации техники в рамках РОП - ТОО "Recycling Company" второй год простаивает, так как в ходе уголовного дела Оператора РОП, на предприятие наложен арест", - указал мажилисмен.

Однако, констатировал депутат, АО "Жасыл даму" продолжает взымать утильсбор с бизнеса и граждан, хотя сама утилизация не производится.

"Кроме того, по данным бизнеса, нынешний оператор 4 месяца не распределял поступившие средства производителям, ссылаясь на расследование и остановку завода, которые почему-то не мешают ему же собирать оплату за несуществующую утилизацию. И возникает вопрос – куда снова уходят миллиардные суммы от многострадального утильсбора? На этом фоне Мининдустрии приняло решение прекратить финансирование льготных автокредитов под 4%. Как известно, система утильсбора вводилась с целью обеспечить производство и доступность казахстанских автомобилей. Но чиновники об этом видимо забыли", - возмутился Бейсенбаев.

В этой связи, депутатская фракция ДПК "Ак жол" требует прекратить преследование предпринимателей, оплативших утильсбор до установления факта нарушения сроков, отменить вынесенные им санкции, включая предупреждения, обнародовать информацию об использовании средств, собираемых за утилизацию автомобилей и техники в период приостановления деятельности ТОО "Recycling Company", сообщить о сроках возобновления деятельности указанного завода.

Кроме того, депутат требует продолжить автокредитование под 4%, дополнительно направив на эти цели неиспользованные средства от утильсбора и рассмотреть вопрос об отмене утильсбора на период простоя завода по утилизации автомобилей.

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