Эксперт: любой амбициозный политик должен быть готов к выборам в любой момент

Необходим мандат народа

Анонсирование внеочередных президентских и парламентских выборов вызвало определенную полемику в обществе. Но чтобы на эту тему грамотно рассуждать, необходимо учитывать политическую ситуацию как внутри страны, так и в мире, в том числе военные конфликты по периметру наших границ, заставляющие иначе относиться к вопросам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

Международная ситуация в пос­ледние годы, увы, не способствует росту экономики. ВВП многих стран мира просел, некоторые ушли даже в минус. Казахстан тоже ощущает на себе риски, включая санкционные, объявленные против России, нашего ближайшего соседа и партнера. При этом позиция, занятая Главой государства в отношении конфликта между Российской Федерацией и Украиной, повысила его международный авторитет, но в какой-то мере обост­рила отношения внутри ЕАЭС.

Уверен, руководители мировых государств понимают сложность положения нашей страны, которая должна оставаться верна своим международным обязательствам и ни при каком раскладе не отступать от международного права. Прагматизм и желание сохранять добрососедские отношения со всеми государствами отличают политику Казахстана.

В то же время пример Казах­стана, находящегося в соседстве с двумя великими державами и имеющего в партнерах США и Евросоюз, уникален и неповторим. Позиция и дипломатические усилия Президента Касым-Жомарта Токаева полностью отвечают интересам нашего государства. Мы всегда должны помнить о важности сохранения суверенитета и территориальной целостности республики.

Но вернемся к новому электоральному циклу. Начав конституционные реформы, Глава государства столкнулся с саботажем и постоянными попытками реванша со стороны старой элиты. Происходящие в стране события подтверждают неслучайность серии кризисов в самых разных сферах.

Поэтому логичным шагом было объявление внеочередных президентских и парламентских выборов. Касым-Жомарту Токаеву необходимо получить мандат доверия от народа без всякого влияния и поддержки со стороны Нурсултана Назарбаева. Тогда он сможет дейст­вовать намного решительнее в осуществлении объявленных реформ и поставленных задач. А их немало.

В частности, стоит задача возврата незаконно выведенных из страны денег и пересмотра условий, на которых в лихие 90-е были приватизированы промышленные гиганты. В бизнесе должны царить справедливость и прозрачные финансовые потоки. Для всех этих, без сомнения, трудных дел необходим полный мандат от народа.

Что касается парламентских выборов, то они вполне закономерны после изменения Конституции. Нужен и новый Парламент, и народная власть на местах, где на районном уровне маслихаты будут формироваться полностью депутатами из одномандатных округов.

На городском и областном уровнях маслихаты формируются 50⁄50 по партийным спискам и одномандатным округам. Это дает возможность политическим партиям активно влиять на формирование бюджетов и следить за справедливым распределением народных денег.

Как известно, нет государственных денег, а есть деньги налогоплательщиков, то есть народа. По идее Парламент также мог состоять наполовину из депутатов-одномандатников, но пока они составят 30% от общего количества мест. Это означает, что роль партий пока превалирует над ролью политиков из народа.

Нынешний исторический период характеризуется турбулентнос­тью на международной арене, что многократно повышает риски для Казахстана. Поэтому важно иметь профессиональный и ответственный Парламент. Ему предстоит решить сложнейшие задачи демонтажа старой системы и заложить основы Нового Казахстана.

Гражданское общество муссирует вопрос о времени для подготовки к выборам. Однако любой амбициозный политик должен быть готов к выборам в любой момент. Если за двухмесячный срок он не смог набрать популярность, то это много говорит о его предыдущей деятельности и авторитете.

Если внимательно изучать био­графии новых политиков, то там трудно найти человека «от сохи», с большим производственным опытом. Важно, чтобы на предстоящих выборах в маслихаты и Мажилис прошли достойные граждане страны. Именно они должны составлять большинство.

Надо отдать должное Президенту за анонсирование парламентских выборов. Этим он внес ясность в планы партий и амбициоз­ных политиков. Они состоятся в первой половине следующего года, и этого времени достаточно для продвижения своих целей. Та же оппозиция годами и десятилетиями мечтала схватиться в борьбе за власть и поэтому должна быть лучше всех готова к этим выборам.

Важно зарегистрировать и допус­тить к выборам все новые партии. Народ же со своей стороны должен проявить сознательность и политическую грамотность при волеизъявлении. Более того, в 2023 году состоятся выборы акимов районного уровня, и кандидаты уже могут работать со своим электоратом.

За последние годы реализован большой пакет политических реформ, нацеленных на переход к новой, более демократической модели государства. Несмотря на критику из уст оппозиции, эти поправки дали возможность состояться истинному народовлас­тию на местах. Ведь каждый из нас в отдельности и вместе мы как народ ежедневно работаем с местной властью. И именно на районном уровне маслихаты будут полностью формироваться по одномандатным округам. Это и есть власть народа.

Понятно, что сохраняется риск использования административного ресурса правящей партией. Думаю, Генеральная прокуратура и КНБ должны внимательно отслеживать ситуацию в регионах. Нельзя допустить того, чтобы народ разочаровался во власти и Президенте. Как мы уже видели, апатия в обществе и неверие в справедливость приводят страну к нежелательным эксцессам.

Вернув власть народу весной 2023 года, Президент Токаев войдет в историю как истинный реформатор. Мне могут возразить: мол, результат предстоящих президентских выборов неизвестен. Отвечу так: в любом случае никто не отнимет авторства реформ у действующего Президента.