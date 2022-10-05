Политика Эксперт: любой амбициозный политик должен быть готов к выборам в любой момент 5 октября 2022 г. 1:15 Асхат Асылбеков, общественный и политический деятель Необходим мандат народа Анонсирование внеочередных президентских и парламентских выборов вызвало определенную полемику в обществе. Но чтобы на эту тему грамотно рассуждать, необходимо учитывать политическую ситуацию как внутри страны, так и в мире, в том числе военные конфликты по периметру наших границ, заставляющие иначе относиться к вопросам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Международная ситуация в последние годы, увы, не способствует росту экономики. ВВП многих стран мира просел, некоторые ушли даже в минус. Казахстан тоже ощущает на себе риски, включая санкционные, объявленные против России, нашего ближайшего соседа и партнера. При этом позиция, занятая Главой государства в отношении конфликта между Российской Федерацией и Украиной, повысила его международный авторитет, но в какой-то мере обострила отношения внутри ЕАЭС. Уверен, руководители мировых государств понимают сложность положения нашей страны, которая должна оставаться верна своим международным обязательствам и ни при каком раскладе не отступать от международного права. Прагматизм и желание сохранять добрососедские отношения со всеми государствами отличают политику Казахстана. В то же время пример Казахстана, находящегося в соседстве с двумя великими державами и имеющего в партнерах США и Евросоюз, уникален и неповторим. Позиция и дипломатические усилия Президента Касым-Жомарта Токаева полностью отвечают интересам нашего государства. Мы всегда должны помнить о важности сохранения суверенитета и территориальной целостности республики. Но вернемся к новому электоральному циклу. Начав конституционные реформы, Глава государства столкнулся с саботажем и постоянными попытками реванша со стороны старой элиты. Происходящие в стране события подтверждают неслучайность серии кризисов в самых разных сферах. Поэтому логичным шагом было объявление внеочередных президентских и парламентских выборов. Касым-Жомарту Токаеву необходимо получить мандат доверия от народа без всякого влияния и поддержки со стороны Нурсултана Назарбаева. Тогда он сможет действовать намного решительнее в осуществлении объявленных реформ и поставленных задач. А их немало. В частности, стоит задача возврата незаконно выведенных из страны денег и пересмотра условий, на которых в лихие 90-е были приватизированы промышленные гиганты. В бизнесе должны царить справедливость и прозрачные финансовые потоки. Для всех этих, без сомнения, трудных дел необходим полный мандат от народа. Что касается парламентских выборов, то они вполне закономерны после изменения Конституции. Нужен и новый Парламент, и народная власть на местах, где на районном уровне маслихаты будут формироваться полностью депутатами из одномандатных округов. На городском и областном уровнях маслихаты формируются 50⁄50 по партийным спискам и одномандатным округам. Это дает возможность политическим партиям активно влиять на формирование бюджетов и следить за справедливым распределением народных денег. Как известно, нет государственных денег, а есть деньги налогоплательщиков, то есть народа. По идее Парламент также мог состоять наполовину из депутатов-одномандатников, но пока они составят 30% от общего количества мест. Это означает, что роль партий пока превалирует над ролью политиков из народа. Нынешний исторический период характеризуется турбулентностью на международной арене, что многократно повышает риски для Казахстана. Поэтому важно иметь профессиональный и ответственный Парламент. Ему предстоит решить сложнейшие задачи демонтажа старой системы и заложить основы Нового Казахстана. Гражданское общество муссирует вопрос о времени для подготовки к выборам. Однако любой амбициозный политик должен быть готов к выборам в любой момент. Если за двухмесячный срок он не смог набрать популярность, то это много говорит о его предыдущей деятельности и авторитете. Если внимательно изучать биографии новых политиков, то там трудно найти человека «от сохи», с большим производственным опытом. Важно, чтобы на предстоящих выборах в маслихаты и Мажилис прошли достойные граждане страны. Именно они должны составлять большинство. Надо отдать должное Президенту за анонсирование парламентских выборов. Этим он внес ясность в планы партий и амбициозных политиков. Они состоятся в первой половине следующего года, и этого времени достаточно для продвижения своих целей. Та же оппозиция годами и десятилетиями мечтала схватиться в борьбе за власть и поэтому должна быть лучше всех готова к этим выборам. Важно зарегистрировать и допустить к выборам все новые партии. Народ же со своей стороны должен проявить сознательность и политическую грамотность при волеизъявлении. Более того, в 2023 году состоятся выборы акимов районного уровня, и кандидаты уже могут работать со своим электоратом. За последние годы реализован большой пакет политических реформ, нацеленных на переход к новой, более демократической модели государства. Несмотря на критику из уст оппозиции, эти поправки дали возможность состояться истинному народовластию на местах. Ведь каждый из нас в отдельности и вместе мы как народ ежедневно работаем с местной властью. И именно на районном уровне маслихаты будут полностью формироваться по одномандатным округам. Это и есть власть народа. Понятно, что сохраняется риск использования административного ресурса правящей партией. Думаю, Генеральная прокуратура и КНБ должны внимательно отслеживать ситуацию в регионах. Нельзя допустить того, чтобы народ разочаровался во власти и Президенте. Как мы уже видели, апатия в обществе и неверие в справедливость приводят страну к нежелательным эксцессам. Вернув власть народу весной 2023 года, Президент Токаев войдет в историю как истинный реформатор. Мне могут возразить: мол, результат предстоящих президентских выборов неизвестен. Отвечу так: в любом случае никто не отнимет авторства реформ у действующего Президента.