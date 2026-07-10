Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность

Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестанской области началась активная подготовка к выборам в Курултай. Регион вступил в один из наиболее ответственных этапов общественно-политической кампании, где главными приоритетами стали законность, прозрачность, технологичность и создание равных условий для каждого избирателя.

Как отметил председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии Ансар Усербаев, все мероприятия проводятся в строгом соответствии с Конституцией страны, избирательным законодательством и утвержденным Центральной избирательной комиссией Календарным планом.

– Подготовка к выборам идет в плановом режиме, – подчеркнул Ансар Усербаев. – Основная задача всех избирательных комиссий – обеспечить реализацию конс­титуционного права граждан на свободное волеизъявление, создать максимально удобные и прозрачные условия для голосования.

Сегодня Туркестанская область остается самым густонаселенным регионом страны. Здесь проживают 2 млн 154 тыс. человек, из которых 1 млн 203 тыс. 437 граж­дан обладают активным избирательным правом. Это почти 56% всего населения области.

Для проведения выборов сформирована масштабная инфраструктура: в регионе работают 1 285 избирательных комиссий, в состав которых входит 7 991 человек. Голосование пройдет на 952 избирательных участках, включая 26 закрытых участков.

По словам Ансара Усербаева, особое внимание уделено удобству жителей. В связи с ростом населения и развитием отдельных территорий в Туркестане и Сауранском районе открыты четыре новых избирательных участка – № 950, 951, 952 и 953. Кроме того, пересмотрены границы еще шести участков, что позволит снизить нагрузку и сделать процесс голосования более комфортным.

Показательно, что число избирателей продолжает расти. Только за первое полугодие 2026 года их число увеличилось на 8 253 человека. Уже 2 августа списки избирателей будут переданы на участки, а начиная с 3 авгус­та каждый гражданин сможет проверить наличие в них своих данных и при необходимости своевременно внести изменения.

Одним из ключевых направлений подготовки остается обеспечение открытости избирательного процесса. В Туркестанской облас­ти аккредитованы 32 общественных объединения, осуществляющих общественное наблюдение. За последнее время официальные удостоверения Центральной избирательной комиссии получили 11 организаций, в числе которых коалиция «Еркіндік қанаты», объединения «Азаматтық сараптама», «Дауыс», «Мұқалмас» и «Молодежная информационная служба Казахстана».

– Чем выше уровень общест­венного контроля, тем выше доверие граждан к выборам, – считает председатель областной территориальной избирательной комиссии. – Мы заинтересованы в максимальной открытости всех процедур.

Не менее масштабная работа проводится по повышению профессиональной подготовки членов избирательных комиссий. За отчетный период организован 501 обучающий семинар, в том числе 163 – по каскадной системе. Обучение прошли все без исключения члены комиссий.

При этом организаторы отказались от традиционного формата лекций. В учебном процессе активно используются ситуационные кейсы, интерактивные задания, викторины и элементы геймификации, позволяющие моделировать различные ситуации, возникающие непосредственно в день голосования.

В настоящее время продолжается трехуровневая система подготовки, охватывающая руководителей и членов участковых избирательных комиссий, а их в Туркестанской области 6 416 человек.

Современные цифровые сервисы становятся еще одним важным элементом подготовки. Для жителей области уже работают Единый Call-центр 109, телефоны доверия, а также онлайн-сервис «Найди свой избирательный участок», позволяющий заранее определить место голосования.

В день выборов на 557 участках будет доступна электронная проверка регистрации граждан через портал электронного правительства. Кроме того, на 22 участках откроются мини-ЦОНы, где избиратели смогут оформить временную регистрацию сроком на один день непосредственно перед голосованием.

Особое внимание в регионе уделено обеспечению избирательных прав людей с инвалидностью. В Туркестанской области проживают 14 873 избирателя с особыми потребностями, среди которых 3 365 пользователей кресел-колясок, 7 643 человека с нарушением зрения и 3 865 – с нарушением слуха.

Все 952 избирательных участка внесены в карту доступности специальных объектов и полностью адаптированы для приема маломобильных граждан. Они оборудованы специальными кабинами для тайного голосования, пандусами, средствами навигации и специализированными уголками для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

#выборы #подготовка #Туркестанская область #Туркестан #2026 #Национальный курултай

Популярное

Все
Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность
Медпункт рядом с домом
Мировой опыт – в помощь исследователям
С чего начинается Родина...
Кто может проводить опросы
Символы времени и традиций
Марафон казахского кино
Глобальная мобилизация ради системных изменений
Нет результата? Смените методику!
Формируется институциональная культура, соответствующая вызовам XXI века
Томирис: далекая и близкая
Степной Ушарал меняется
Тайна Көктемір
Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»
«Сказки Заилийского Алатау»
Ради торжества справедливости
Поет Ишим в многоголосье!
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Основа государственности и общественного согласия
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Перезагрузка «Астаны»
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Этностиль обретает все большую популярность
Полный производственный цикл
Объединить физиков и лириков
Семинар для партий
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

Читайте также

Кто может проводить опросы
Конституционные основы политической трансформации
Доверие как фундамент легитимности
На экспертной платформе в Астане обсудили роль партий в нов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]