Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность

Как отметил председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии Ансар Усербаев, все мероприятия проводятся в строгом соответствии с Конституцией страны, избирательным законодательством и утвержденным Центральной избирательной комиссией Календарным планом.

– Подготовка к выборам идет в плановом режиме, – подчеркнул Ансар Усербаев. – Основная задача всех избирательных комиссий – обеспечить реализацию конс­титуционного права граждан на свободное волеизъявление, создать максимально удобные и прозрачные условия для голосования.

Сегодня Туркестанская область остается самым густонаселенным регионом страны. Здесь проживают 2 млн 154 тыс. человек, из которых 1 млн 203 тыс. 437 граж­дан обладают активным избирательным правом. Это почти 56% всего населения области.

Для проведения выборов сформирована масштабная инфраструктура: в регионе работают 1 285 избирательных комиссий, в состав которых входит 7 991 человек. Голосование пройдет на 952 избирательных участках, включая 26 закрытых участков.

По словам Ансара Усербаева, особое внимание уделено удобству жителей. В связи с ростом населения и развитием отдельных территорий в Туркестане и Сауранском районе открыты четыре новых избирательных участка – № 950, 951, 952 и 953. Кроме того, пересмотрены границы еще шести участков, что позволит снизить нагрузку и сделать процесс голосования более комфортным.

Показательно, что число избирателей продолжает расти. Только за первое полугодие 2026 года их число увеличилось на 8 253 человека. Уже 2 августа списки избирателей будут переданы на участки, а начиная с 3 авгус­та каждый гражданин сможет проверить наличие в них своих данных и при необходимости своевременно внести изменения.

Одним из ключевых направлений подготовки остается обеспечение открытости избирательного процесса. В Туркестанской облас­ти аккредитованы 32 общественных объединения, осуществляющих общественное наблюдение. За последнее время официальные удостоверения Центральной избирательной комиссии получили 11 организаций, в числе которых коалиция «Еркіндік қанаты», объединения «Азаматтық сараптама», «Дауыс», «Мұқалмас» и «Молодежная информационная служба Казахстана».

– Чем выше уровень общест­венного контроля, тем выше доверие граждан к выборам, – считает председатель областной территориальной избирательной комиссии. – Мы заинтересованы в максимальной открытости всех процедур.

Не менее масштабная работа проводится по повышению профессиональной подготовки членов избирательных комиссий. За отчетный период организован 501 обучающий семинар, в том числе 163 – по каскадной системе. Обучение прошли все без исключения члены комиссий.

При этом организаторы отказались от традиционного формата лекций. В учебном процессе активно используются ситуационные кейсы, интерактивные задания, викторины и элементы геймификации, позволяющие моделировать различные ситуации, возникающие непосредственно в день голосования.

В настоящее время продолжается трехуровневая система подготовки, охватывающая руководителей и членов участковых избирательных комиссий, а их в Туркестанской области 6 416 человек.

Современные цифровые сервисы становятся еще одним важным элементом подготовки. Для жителей области уже работают Единый Call-центр 109, телефоны доверия, а также онлайн-сервис «Найди свой избирательный участок», позволяющий заранее определить место голосования.

В день выборов на 557 участках будет доступна электронная проверка регистрации граждан через портал электронного правительства. Кроме того, на 22 участках откроются мини-ЦОНы, где избиратели смогут оформить временную регистрацию сроком на один день непосредственно перед голосованием.

Особое внимание в регионе уделено обеспечению избирательных прав людей с инвалидностью. В Туркестанской области проживают 14 873 избирателя с особыми потребностями, среди которых 3 365 пользователей кресел-колясок, 7 643 человека с нарушением зрения и 3 865 – с нарушением слуха.

Все 952 избирательных участка внесены в карту доступности специальных объектов и полностью адаптированы для приема маломобильных граждан. Они оборудованы специальными кабинами для тайного голосования, пандусами, средствами навигации и специализированными уголками для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.