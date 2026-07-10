С чего начинается Родина...

Прошлое не уходит бесследно. Оно остается в сохраненных артефактах, старых пожелтевших фото­гра­фиях и документах, воспоминаниях людей. Этой важной работой занимаются ученые, краеведы, сотрудники музеев. Свой вклад вносят и увлеченные педагоги, приобщая к этому нужному делу своих учеников. Школьники становятся участниками археологических экспедиций, исследовательских проектов. Пусть не все в будущем выберут профессию археолога или историка, но каждый обязательно успеет проникнуться живым интересом к прошлому малой родины.

Учитель истории из школы-гимназии им. М. Габдуллина села Зеренда Талгат Нурсеитов как раз из тех увлеченных педагогов, кто старается передавать детям страсть к изучению прошлого, используя полевую практику, раскопки и исторические артефакты. Благо живописной зерендинской земле есть чем удивлять археологов.

Выпускник педагогического института им. К. Ушинского (ныне Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбае­ва) посвятил преподаванию истории 34 года. Археологией он интересуется с института – побывав на археологической практике в 1985 году, заболел ею на всю жизнь.

С самых первых уроков школьный историк знакомил детей с прошлым страны не только по учебникам. Используя собственную методику «Каждый ученик – исследователь», он сумел увлечь ребят так, что вскоре в школе появился археологический отряд «Алаш». Летом старшеклассники принимали участие в археологических раскопках в разных уголках Акмолинской области, ездили в Костанайскую область, изучали курган эпохи энеолита возле села Красный Яр, что под Кокшетау.

Когда полевой сезон завершается, ребята принимаются за восстановление истории сел района, собирают материалы о людях, чьи судьбы неразрывно связаны с родным краем, рассказывают о событиях, которые стали частью его летописи.

По словам Талгата Олжабайулы, учащиеся 8–11-х классов школы-гимназии им. М. Габдуллина и ОШ № 1 с 2015 года участвовали в раскопках, организованных историческим факультетом ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. В составе археологической экспедиции школьники изу­чали памятник эпохи бронзы у аула Кен­откель, а также близ аула Жана-Талап­ Зерендинского района. Для членов школьного археологического отряда каждая смена становилась настоящим путешествием в глубь веков. Ребята вместе с опытными археологами шаг за шагом учились работать профессиональными инструментами, наблюдали, с какой осторожностью извлекаются из толщ земли древние артефакты. Тогда среди наиболее ценных находок были найдены фрагменты керамической посуды, изделия из бронзы, которые свидетельствовали о том, что жители той эпохи уже умели обрабатывать металл, выплавлять бронзу и изготавливать из нее оружие, орудия труда, бытовые предметы.

– Работа в археологическом отряде стала для ребят не просто летней прак­тикой, а настоящей школой ответственности и уважения к историческому наследию. Школьники после каждой поездки чувствовали себя участниками важных научных открытий и осознавали, что история – это не только страницы учебников, но и реальные предметы, которые хранит земля, – говорит педагог.

Найденные экспонаты пополнили и фонд историко-этнографического музея школы-гимназии им. М. Габдуллина, который открылся в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это еще одна часть жизни историка Талгата Нурсеитова, который стал руководить и этой бесценной, кропотливой работой. На сегодня в школьном музее более 300 экспонатов, собранных школьниками и учителями, принесенных местными жителями.

Музейная экспозиция состоит из пяти тематических разделов, посвященных истории родного края. Первый раздел школьного музея знакомит посетителей с традиционным укладом жизни местных жителей. Здесь собраны предметы быта, домашняя утварь, старинные орудия труда, одежда.

Второй раздел посвящен истории родной школы. О ее становлении рассказывают старинная школьная мебель, старые книги, чернильницы, ручки.

Третья экспозиция – выставка архео­логических находок. Экспонаты здесь расположены в хронологической последовательности, по которой можно проследить эволюцию древних культур.

Четвертый раздел школьного музея посвящен землякам – ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Экспозиция рассказывает о людях, защищавших Родину, о тех, кто работал в тылу, затем своим самоотверженным трудом восстанавливал страну, развивал родное село и район. Здесь представлены фотографии, документы, награды, личные вещи и архивные материалы.

Пятая экспозиция посвящена легендарному земляку, Герою Советского Союза Малику Габдуллину, чье имя носит школа.

Школьный музей благодаря его руководителю стал не просто местом хранения экспонатов, а настоящим образовательным и культурным центром. Ежегодно в начале учебного года здесь проходят традиционные ознакомительные экскурсии для школьников.

В течение всего учебного года на базе музея проводятся занятия по краеведению, собираются члены археологического отряда «Алаш», проходят тематические классные часы и встречи с участниками локальных войн и военных конфликтов.

Музейные материалы активно используются педагогами на уроках истории, литературы, помогая сделать занятия более наглядными и содержательными. Для самих школьников музейные экспозиции стали ценным источником информации при подготовке проектов, эссе и выступлений. Благодаря этому музей остается живым пространством, где прошлое не только бережно сохраняется, но и становится частью современного образовательного процесса, воспитывая у подрастающего поколения интерес к истории малой родины и уважение к ее культурному наследию.

– Всегда хотелось внести свой вклад в сохранение исторического наследия. Особый интерес у меня вызывает андроновская культура, получившая широкое распространение в евразийских степях. Памятники этой культуры хорошо изучены в районах сел Петровка, Боголюбово, что в Северном Казахстане. Люди селились вдоль рек Есиль, Тобыл, Иртыш, Буктырма и Шагалалы. Многочисленные курганы сохранились и в нашем Зерендинском районе. В июле 2023 года я участвовал в археологической экспедиции, организованной в окрестностях села Кызылуюм района Биржан-сал. Мы исследовали каменные курганы сакского периода. Несмотря на значительное количество археологических находок, социальная структура кочевых племен – саков, усуней, канглы и гуннов – изучена не в полной мере. Поэтому каждая новая экспедиция открывает исследователям новые факты и помогает понять историю Великой степи, – рассказывает Талгат Нурсеитов.

В этом году он вышел на заслуженный отдых, но вряд ли расстанется с любимой историей и археологией, ставшими частью­ его жизни. Безусловно, продолжит работу с детьми и молодежью, поскольку уверен: интерес к истории родного края укрепляет любовь к малой родине. В результате у многих молодых людей возникает желание вернуться домой по окончании учебы, внести свою лепту в развитие родного села и района.