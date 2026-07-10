Кто может проводить опросы

Ася Петрова

Проведение опросов общественного мнения в период электоральных кампаний регулируется Конс­титуционным законом «О выборах в РК». Согласно пункту 9 статьи 28 этого закона, опросы вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РК и имеющие не менее пяти лет опыта в данной области. Кроме того, организации должны предварительно уведомить в письменном виде Центральную избирательную комиссию о намерении проводить опросы общественного мнения в рамках выборов.

фото из архива «КП»

По данным ЦИК, на сегодняшний день уведомления о проведении опросов общественного мнения поступили от пяти юридических лиц. В их числе – Институт Евразийской интеграции (намерен проводить exit poll, а также другие виды социологических исследований – фокус-групповая дискуссия, экспертный опрос, массовый опрос посредством face to face, экспресс-опрос); DATAmetrics (опросы в формате личного интервью face to face); Институт общественной политики (интервью face to face, телефонный опрос, интернет-опрос, exit poll); Институт комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» (exit poll, интервью face to face, дис­танционное анкетирование с использованием социальных сетей и рассылки); Казахстанский институт общественного развития (интервью face to face, телефонный опрос, exit poll).

В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, организации указали сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

Средства массовой информации, онлайн-платформы при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.

Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Кроме того, запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования.

#выборы #ЦИК #опросы

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