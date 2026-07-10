Кто может проводить опросы
Ася Петрова
Проведение опросов общественного мнения в период электоральных кампаний регулируется Конституционным законом «О выборах в РК». Согласно пункту 9 статьи 28 этого закона, опросы вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РК и имеющие не менее пяти лет опыта в данной области. Кроме того, организации должны предварительно уведомить в письменном виде Центральную избирательную комиссию о намерении проводить опросы общественного мнения в рамках выборов.