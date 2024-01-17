Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС увеличился на 10%

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 91,6%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на бюро нацстатистики

Фото: gov.kz

По данным бюро, в январе-ноябре 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 25 741,4 млн долларов США, что в номинальном выражении меньше на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре 2023 года экспорт товаров составил 9 904,6 млн долларов США, что выше показателя прошлого года на 10%, а импорт – 15 836,8 млн долларов США, уменьшившись на 9,7%.

В общем объеме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 91,6%, далее следуют Кыргызстан – 5%, Беларусь – 3,3% и Армения – 0,2%.

Сообщается, что наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 26,5%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 26%.

В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 19,9%, металлы и изделия из них – 19,3%.

Инфографика: пресс-служба бюро нацстатистики