Экспортеры казахстанской фанеры настаивают на  расследовании

В начале сентября «Казах­станская­ правда» рассказала о риске вторичных санкций для казахстанских производителей фанеры (« Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой» , 5 сентября 2024 года). Напомним: расследование, проведенное Еврокомиссией, выявило компании, занимавшиеся реэкспортом подсанкционной российской фанеры под видом казахстанской.

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На днях в Министерстве торговли и интеграции состоялось совещание с деревообработчиками – специалисты решали, как казахстанским компаниям остаться на европейском рынке. Ведь каждая из них потратила массу усилий, чтобы создать свои «ниши», наладить долгосрочное партнерство. Но, как показали последние события, бизнес может лишиться их в одночасье.

Факты, которыми поделились производственники, шокируют. В ТОО «QazFanCom» из Уральска рассказали, как получили «картину маслом», когда провели собственное расследование. Путем самого обычного осмотра было установлено, что завод, которому выдали сертификат происхождения товара, то есть разрешили экспорт фанеры, – это безлюдная площадка с пустыми цехами и кучей дров на территории. И куда бы уральцы в свое время ни обращались по этому поводу, никто не отреагировал.

В ТОО «Северный фанерный комбинат» и вовсе столкнулись с криминалом: если в среднем экс­порт предприятия в страны Европы составлял 27 тыс. кубометров лесоматериалов, то в нынешнем году, по данным таможни, поставки подскочили до 192 тыс. кубов! Иначе говоря, кто-то действовал под их маркой по фальшивым разрешительным документам, причем на огромные объемы.

«Статистика показывает, что сертификатов казахстанского происхождения фанеры навыдавали на 1,5 миллиона кубомет­ров, – высказали возмущение в восточноказахстанском ТОО «Фаворит». – Это в двадцать раз больше, чем все реальное ее производство в стране! Европейцы прекрасно понимают, что идет реэкспорт санкционной продукции. Если сейчас не будут приняты убедительные меры, нам и США перекроют рынок».

Как подтвердила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, добросовестные производители уже по полной сталкиваются с последствиями нечестности некоторых «коллег». Во-первых, в Евросоюзе ввели максимальную пошлину в 15,8% на казахстанскую фанеру.

И в соответствии с международным правом МТИ сможет оспорить данное решение только спустя полтора года. Во-вторых, грузовики с экспортными партиями перестали пропускать в ЕС, фуры стоят на границе по два-четыре месяца. В-третьих, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (сокращенно Olaf) после изучения казахстанских сертификатов выразило им недоверие. И вполне может ввести вторичные санкции.

– Негатив представителей Еврокомиссии «подогрет» тем, что из Казахстана реально идет реэкспорт, – констатировала вице-министр. – Если Европа закроет экспорт фанеры, наши предприятия не выживут.

«Поздно, Роза, пить боржоми» – так говорят одесситы о запоздалых решениях. Предприниматели еще в прошлом году били во все колокола, призывая уполномоченные ведомства отреагировать на резкий рост объемов ввозимой российской фанеры. И еще год назад реальные казахстанские производства указывали на некие странные заводы-экспортеры, из всех мощностей имеющие только складские помещения...

Тем не менее в МТИ полны решимости «урегулировать непростую ситуацию». В числе предложений – ревизия сертификатов, выданных палатой предпринимателей «Атамекен» в 2024 году. В бизнес-сообществе также заявили о необходимости расследования со стороны Генеральной прокуратуры. Необходимо выяснить, кто и какую фанеру экспортирует, прикрываясь казахстанскими брендами. Кто виноват в том, что репутация нашей республики оказалась под вопросом?

Также предприниматели выс­тупили за изменение алгоритма выдачи сертификатов о происхож­дении товаров: выдавать только при наличии индустриального сертификата. А для получения последнего необходима экспертиза, предусматривающая выезд на место комиссии с участием отраслевых специалистов. Кроме того, производственники предложили при расчете казахстанского содержания применять не расчетный показатель от стои­мости продукции, а балльную систему по этапам производства.

– Мы будем доказывать Еврокомиссии, что меры принимаются, – заверила Жанель Кушукова. – Для наших предприятий важно сохранить европейский рынок!