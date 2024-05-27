Экзамен по казахскому языку сдают ученики 5, 8 и 10-х классов

Итоговые оценки по предмету в этом учебном году выставят по итогам экзамена и годовой оценки
Сегодня казахстанские школьники впервые сдают экзамен по казахскому языку, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Напомним, экзамен по предмету «Казахский язык» будут сдавать учащиеся 5, 8, 10-х классов.
Ранее экзамен по казахскому языку сдавали ученики только 9 и 11-х классов. Они продолжат сдавать экзамен по данному предмету.
Это предложение было озвучено на съезде учителей казахского языка и на встрече представителей ассоциации педагогов с участием главы Минпросвещения.
Экзамен по казахскому языку будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки как аудирование, говорение, чтение, письмо.
Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности.
Итоговые оценки по указанному предмету в 5, 8, 10-х классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.
Ранее сообщалось, школьников каких областей Казахстана освободили от сдачи экзаменов.