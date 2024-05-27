Экзамен по казахскому языку сдают ученики 5, 8 и 10-х классов

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Итоговые оценки по предмету в этом учебном году выставят по итогам экзамена и годовой оценки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня казахстанские школьники впервые сдают экзамен по казахскому языку, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, экзамен по предмету «Казахский язык» будут сдавать учащиеся 5, 8, 10-х классов.

Ранее экзамен по казахскому языку сдавали ученики только 9 и 11-х классов. Они продолжат сдавать экзамен по данному предмету.

Это предложение было озвучено на съезде учителей казахского языка и на встрече представителей ассоциации педагогов с участием главы Минпросвещения.

Экзамен по казахскому языку будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки как аудирование, говорение, чтение, письмо.

Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности.

Итоговые оценки по указанному предмету в 5, 8, 10-х классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.

Ранее сообщалось, школьников каких областей Казахстана освободили от сдачи экзаменов. 

#школа #экзамен #казахский язык #впервые

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