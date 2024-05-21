Школьников трех областей Казахстана освободили от сдачи экзаменов

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На заседании правительства рассмотрели вопрос о завершении 2023–2024 учебного года. О проводимой работе по данному направлению рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев, сообщает Kazpravda.kz.

«В соответствии с поручением премьер-министра и в связи с объявлением чрезвычайной ситуации природного характера 3 581 учащийся Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей освобождаются от промежуточных и итоговых экзаменов. Итоговая оценка им выставляется на основе годовых оценок», — отметил глава ведомства.

По его словам, для 832 тыс. учащихся из 2 622 школ, пострадавших от наводнений и прошедших дистанционное обучение в зимний период в связи с неблагоприятными погодными условиями, с 27 по 31 мая будет организована работа «Летней школы» в целях повышения качества образования путем восполнения пробелов в знаниях учащихся.

Итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов будут проводиться с 29 мая по 11 июня.

Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 12-15 июня.