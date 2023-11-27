Экзамен сдан во время марша

Комфортабельным передвижение внутри бронетранспортера, да и любой другой специализированной военной техники, назвать сложно. Особенно если двигаться приходится в условиях, приближенных к боевым. Ни тебе ремней безопасности, ни анатомических кресел. А с учетом того, что перемещение в пространстве происходит по пересеченной местности, то и держаться приходится чуть ли не зубами за воздух. Задача еще более усложняется, когда боевая машина по команде переводится в боевой режим, а из доступных средств навигации и ориентирования в пространстве остаются лишь смотровые щели и перископические смотровые устройства.

По легенде маневров, БТР с журналистами на борту въехал в зону химического поражения. Если представить, что в этих стесненных условиях пришлось бы еще облачаться в противогаз и костюм химзащиты, то гражданскому человеку становится понятно, для чего военнослужащим требуются годы учений и тренировок. При этом скорость БТРа растет, так как зону поражения следует миновать как можно быстрее, а выражение «больше скорость – меньше ям» в таких условиях не работает.

– Как вы знаете, у войск есть два состояния – они либо воюют, либо готовятся к войне, – объяс­няет преподаватель кафедры тактики института подполковник Кайрат Кусакбаев. – Сегодня мы проводим стокилометровый марш с курсантами выпускного курса. До этого дня наши курсанты уже выполнили несколько упражнений по вождению боевых машин. В боевых условиях передвижение будет связано либо с продвижением в район боевого назначения, либо с перемещением непосредственно по району боевого предназначения. Вся наша подготовка сводится к тому, чтобы наши выпускники были готовы действовать в боевых условиях как самостоятельно, так и в составе боевой группы. Поэтому очень важно, чтобы они связывали вождение боевых машин с тактическими боевыми действиями. Для этого сегодня на стокилометровый марш мы подготовили препятствия в виде минирования, зараженного участка местности и других потенциальных угроз, с которыми могут столкнуться будущие офицеры в период несения службы в рядах вооруженных сил.

После прохождения процедуры дезактивации техники с разрешения старшего по званию командира и в сопровождении сержанта-контрактника к следующей контрольной точке мы двигались уже на броне. Благо, погода располагала, и механик-водитель, управлявший БТРом, вел машину, словно его грузом была не привычная к полевым условиям пехота, а хрустальные принадлежности. Колонна танков Т-72 после маневров среди минного заграждения под управлением «дирижеров», флажками указывающих направление, пошла по маршруту дальше в зону, где ее ожидали условное нападение с воздуха и засада диверсионно-разведывательных соединений противника. Мы же проселками отправились в другую часть учебного полигона «Али» на встречу с мотострелковым подразделением.

Свежий ноябрьский ветер и солнечная погода располагали к романтике ровно до того момента, пока на пути не стали встречаться остовы подбитых танков, искореженных орудий и изрешеченных полноразмерных мишеней боевой техники. Надо сказать, что пейзаж, хоть и условно приближенный к зоне боевых действий, слегка обескураживал. Стало понятно, что ехать внутри боевой машины пусть и не так комфортно, но все же, с учетом того, что броня может спасти тебя от шальной пули или осколка, условностями можно легко пожертвовать ради сохранения собственного здоровья.

– Есть понятие «дисциплина марша», где конкретно установлены правила и рамки их соблюдения, – объясняет замес­титель начальника института по боевой и физической подготовке полковник Дархан Есболов. – Изучение организации и проведения марша происходит поэтапно. На первом курсе курсанты изучают необходимые вопросы в объеме работы командира отделения, на втором и третьем – в объеме командира взвода и роты. Стокилометровый марш с будущими офицерами проводится на завершающем, четвертом, курсе обучения – в масштабе командира батальона. Практические занятия способствуют повышению тактической, огневой и методической выучки обучаемых, совершенствуют их способности в организации и ведении боя. Данный марш является основательной проверкой волевой закалки, находчивости курсантов, их умения ориентироваться на местности. Будущие офицеры демонстрируют свои навыки в управлении техникой при преодолении различных препятствий, принимают решения по данным вводным. Сами устраняют поломки. Управление колоннами также является одним из сложных элементов деятельности командира, который требует демонстрации полученных знаний, умений, практических навыков.

В том, что эти навыки следует не только приобретать отдельно, но еще и долго оттачивать, мы убедились, когда, предварительно пройдя инструктаж, в сопровождении механика-водителя удалось лично проехать на БТР сравнительно небольшой участок. На деле управление в общем не сложное. Тому, кто когда-нибудь водил грузовой автомобиль, тронуться с места, доехать от точки А в точку Б вполне по силам. Но если учитывать ограниченный обзор, тем более в условиях боя, когда все люки закрыты и управлять техникой можно лишь глядя в оптику, тут без специально обретенных навыков далеко не уедешь. Тем более если требуется слаженность и даже синхронность управления с другими машинами. Такую синхронность нам показали на передвижном заправочном пункте будущие офицеры мотострелковых войск.

Боевая машина пехоты в среднем расходует от 50 до 70 литров горючего на 100 километров, а танк и вовсе 120, и дозаправка, как в условиях боя, так и на учениях, должна занимать минимум времени. Например, полевой заправочный пункт ПЗП-10 одновременно может восполнить запасы топлива у 20 единиц техники или у 10 танков, так как у последних одно­временно можно заполнять сразу два бака. Скорость, с которой топливо уходит из цистерны, может достигать одной тонны в минуту. В среднем запаса топ­лива хватает на то, чтобы за 10 минут полностью заправить 10 танков или 20 БМП.

На наших глазах курсанты не только уложились в допустимые нормативы, но и превысили некоторые из них. По итогам показательных учений руководство Военного института Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова отметило высокий уровень подготовки курсантов, назвав стокилометровый марш экзаменом на мужество, который воспитанники сдали на отлично.