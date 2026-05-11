Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на грунтовом турнире в Италии. В матче третьего раунда вторая ракетка мира в двух сетах обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу, занимающую 42-ю строчку рейтинга WTA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Поединок продолжался 1 час и 33 минуты. За это время Рыбакина успела отметиться 6 эйсами.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу казахстанки. Елена продемонстрировала стабильную игру на своей подаче и уверенно реализовала преимущество в ключевых геймах обеих партий.

В 1/8 финала турнира Рыбакина встретится с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия).

Стоит отметить, что в 2023 году Елена Рыбакина уже выигрывала титул на этом турнире.