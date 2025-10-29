Для роста экономики

По данным Минэнерго, электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме, параллельно с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии. Как уточнил министр энергетики Ерлан Аккенженов, она состоит из 237 энергоисточников (79 традиционных источников генерации и 158 ВИЭ).

– Министерством на постоянной основе принимаются последовательные меры, направленные на укрепление энергетической безопасности, модернизацию инфраструктуры, расширение мощностей и внедрение цифровых решений, – отметил спикер.

Работа в рамках Плана по развитию энергетической отрасли до 2035 года, предусматривающего ввод свыше 26 ГВт новых генерирующих мощностей, продолжается. Ввод новых мощностей осуществляется как благодаря модернизации существующих станций, так и строительству новых генерирую­щих установок.

К примеру, в прошлом году была введена 771 новая мощность, из них 608 МВт традиционной и 163 МВт – возобновляемых источников энергии. В 2025 году запланирован ввод более 621 МВт, в 2026-м – порядка 2 600 МВт, в 2027-м – около 1 500 МВт и, наконец, в 2028-м – еще более 2 тыс. МВт мощности. Итого до 2029 года Министерство энергетики планирует осуществить 68 проектов по вводу новых 6,7 ГВт мощностей.

– Таким образом, уже в 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и планируется обеспечить профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны, – добавил Ерлан Аккенженов.

В рамках поручения Главы государства по дальнейшему развитию угольной генерации на базе технологий чистого угля министерство намерено осуществить ряд крупных проектов, отвечающих экологическим требованиям и нормам, в том числе Справочника наилучших доступных техник, с минимальным воздействием на экологию и возможностью работать в маневренном режиме.

На сегодняшний день проведен тендер по определению инвестора для строительства Экибастузской

ГРЭС-3 (2 640 МВт), планируется объявить тендер для строительства ТЭС в Курчатове (700 МВт).

Минэнерго также работает над созданием отраслевой платформы «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом» (EnergyTech). EnergyTech, по словам Ерлана Аккенженова, объединит все сферы ТЭК на базе одного платформенного решения. Она обеспечит охватом сквозной контур координации процессов управления в десяти ключевых сферах ТЭК – от энергетического сектора, недропользования и переработки до угольной промышленности. Ее полномасштабная разработка и ввод в промышленную эксплуатацию запланированы на 2026–2027 годы.

Министр добавил, что в текущем году в эксплуатации находятся семь цифровых сервисов, два из которых – Цифровой сервис мониторинга подготовки и прохождения осенне-зимнего периода и Цифровой сервис по утверждению предельного тарифа – в энергетическом секторе.

В свою очередь председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов проинформировал, что для обеспечения энергетической безопасности компания разработала стратегическое видение по развитию Национальной электрической сети до 2035 года, полностью согласованное с планом ввода объектов генерации. В стратегию включено около десяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности энергосистемы и интеграцию возобновляемых источников энергии.

Особое внимание при этом уделено крупному инвестиционному проекту по усилению электрической сети Южной зоны Единой энергетической системы Казахстана (ЕЭС), который позволит увеличить пропускную способность транзита Север – Юг «Алматы – Жамбыл» на 440 МВт. В рамках проекта будут построены две линии 500 кВ протяженностью 475 км. Окончание работ намечено на середину 2027 года.

Другой проект – объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана, по словам главы KEGOC, повысит надежность электроснабжения потребителей Западного региона, а также направлен на увеличение мощности электростанций Атырауской и Актюбинской областей. В рамках проекта планируется строительство линии 500 кВ протяженностью 604,3 км. Срок его завершения – 2027 год.

О претворении в жизнь крупных инвестиционных проектов в энергетической отрасли доложил также председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов.

Качественно, независимо, безопасно

Как отметил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, развитие и цифровизация электроэнергетики становятся ключевыми факторами повышения эффективности производства, распределения и потребления электроэнергии.

– В рамках поручения Главы государства центральными госорганами, в том числе Министерством энергетики, разработана и утверждена Карта цифровой трансформации сферы энергетики – «дорожная карта», которая описывает стратегические меры и этапы развития цифровых технологий в энергетическом комплексе, – уточнил Жаслан Мадиев.

Вице-премьер подчеркнул, что цифровая трансформация направлена на внедрение интеллектуальных сетей (Smart Grid), цифровых двойников, систем мониторинга и предиктивной диагностики, использование ИИ для прогнозирования спроса, оптимизацию генерации и управление сетью.

В настоящее время в отечественной энергетике в цифровой формат переведено оказание 43 госуслуг, 99% из которых доступны онлайн. К 2027 году цифровым мониторингом будет охвачена половина процессов электро- и теплоснабжения.

Премьер-министр Олжас Бектенов, резюмируя обсуждение вопроса, отметил ключевую роль энергетической отрасли в мировой экономике:

– Развитие электроэнергетики имеет значительное влияние на темпы роста промышленности, начиная от крупных предприятий горно-металлургической отрасли до малого бизнеса. Поэтому Главой государства поставлена перед Правительством амбициозная задача – до 2035 года обеспечить масштабный ввод новых энергоисточников общей мощностью 26 ГВт.

В настоящее время наряду с тради­цион­ной генерацией в Казах­стане ведется работа по развитию возобновляе­мых и атомных источников энергии. Одновременно осуществляются модернизация и расширение действующих мощностей и коммунальных сетей.

В активной фазе находится работа по объединению Западной зоны рес­публики с Единой энергетической сис­темой, а также усилению сетей Южной зоны. Это позволит закольцевать энергетическую систему Казахстана и обеспечить ее независимость и безопас­ность. В связи с чем компании KEGOC поручено ускорить работы, при этом сохраняя качество. Каждый процент увеличения доступных мощностей, как отметил Премьер-министр, даст рост экономики, а также простимулирует приток инвестиций.

При этом Олжас Бектенов обратил внимание на то, что стабильность работы энергосистемы напрямую зависит от наличия достаточного количества маневренных мощностей, дефицит которых особенно ощущается в часы пиковых нагрузок. Сейчас часть потребностей покрывается за счет перетоков, но с каждым годом объем потребления электроэнергии растет – в связи с вводом новых промышленных предприя­тий, развитием центров обработки данных и цифровой инфраструктуры. В этих условиях энергетической отрасли требуется опережающее развитие, в том числе за счет активного продвижения атомной энергетики.

Премьер-министр подчеркнул важность своевременной реализации всех запланированных энергетических проектов, внедрения систем накопления энергии, гибридных электростанций и цифровых технологий. При этом, по словам руководителя Правительства, цифровизация становится ключевым инструментом не только повышения энергоэффективности, но и обеспечения надежности функционирования отрасли.

– Цифровая трансформация должна вестись строго в установленные сроки с четко выстроенной координацией между всеми задействованными гос­органами и структурами. Наша цель – достижение реальных и качественных изменений в энергетике и экономике в целом, – подчеркнул Премьер-министр.

По итогам обсуждения Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным госорганам. Так, Министерству энергетики необходимо обеспечить до конца текущего года ввод 250 МВт энергетических мощностей, а в следую­щем – 2,5 ГВт. Отраслевому ведомству также поручено держать на постоянном контроле прохождение действую­щими станциями зимнего периода.

Кроме того, совместно с Министерством финансов до конца года Мин­энерго предстоит принять меры по созданию и сопровождению Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом, которая обеспечит надежность работы энергетических объектов посредством онлайн-мониторинга.

Министерствам энергетики, искусст­венного интеллекта и финансов до конца 2026 года предписано запустить отраслевой центр информационной безопасности и обеспечить работу оператора инфокоммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса. Новая система направлена на обеспечение защиты от киберугроз всех субъектов сферы энергетики.

Компании «Самрук-Энерго» до конца марта следующего года надлежит завершить все необходимые мероприятия для начала строительных работ по ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске. При этом следует обеспечить соблюдение норм передовых экологических стандартов по выбросам вредных веществ.

По завершении заседания Правительства состоялся брифинг для журналистов с участием вице-министра энергетики Санжара Жаркешова и председателей правления: АО «Сам­рук-Энерго» – Кайрата Максутова и АО «KEGOC» – Наби Айтжанова.