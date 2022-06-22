Энергетические напитки с опасным составом обнаружили в Казахстане

Опасное превышение консервантов нашли санитарные врачи в энергетических напитках в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля в торговой сети Костанайской области выявил безалкогольные энергетические газированные напитки «Flash up energy с кофеином и таурином» (163,3 мг/л) и «Monster Energy» (173,72 мг/л) с превышением бензоата натрия (Е211).

«Производителями напитков являются ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (Российская Федерация) и компания «Refresco Benelux B.V» (Королевство Нидерландов). Пищевые добавки используются в качестве консервантов для длительного хранения пищевых продуктов. Партия продукции снята с реализации, а поставщику предписано принять меры по изъятию напитков с оборота», – сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули санврачи, употребление пищевых продуктов и напитков, содержащих бензоат натрия, не рекомендовано во время беременности, так как это вещество способно провоцировать аллергические реакции. Превышение содержания консерванта у некоторых людей может вызвать лёгкие симптомы в виде локализованного зуда, кашель, покраснение, сыпь, отёки.

Бензоат натрия способен накапливаться в организме, что само по себе опасно. Особенно это касается подростков.

Комитет направил в Роспотребнадзор уведомление о взятии на усиленный лабораторный контроль продукции данных производителей.