Ергали Шамей завоевал «серебро» на Паралимпийских играх
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Ергали Шамей, выступающий в классе J1 в категории до 73 кг, завоевал серебряную медаль на соревнованиях по парадзюдо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта
В первом раунде Ергали победил французского спортсмена Арминдо Родригеса. В полуфинале он одержал победу иппоном над соперником из Германии, выйдя в финал.
В финале Ергали иппоном уступил румынскому спортсмену Флорин-Александру Болого. Таким образом Ергали завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр Париж-2024.
Напомним, что в парадзюдо Акмарал Науатбек завоевала «золото», Даяна Федосова - «бронзу».