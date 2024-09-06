Ергали Шамей завоевал «серебро» на Паралимпийских играх

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Ергали Шамей, выступающий в классе J1 в категории до 73 кг, завоевал серебряную медаль на соревнованиях по парадзюдо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: t.me/mediaparis2024

В первом раунде Ергали победил французского спортсмена Арминдо Родригеса. В полуфинале он одержал победу иппоном над соперником из Германии, выйдя в финал.

В финале Ергали иппоном уступил румынскому спортсмену Флорин-Александру Болого. Таким образом Ергали завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр Париж-2024.

Напомним, что в парадзюдо Акмарал Науатбек завоевала «золото», Даяна Федосова - «бронзу»

#казахстан #Спорт #паралимпиада

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