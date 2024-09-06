Акмарал Науатбек завоевала золотую медаль Паралимпиады в Париже

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанка Акмарал Науатбек завоевала золотую медаль Паралимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменка выиграла главную награду в пара дзюдо. Науатбек выиграла финал в весе до 48 килограммов (категория J2).

В решающей схватке Акмарал встретилась с Сандрин Мартине (Франция). Казахстанка одержала победу с оценкой «иппон».

Отметим, что у Казахстана теперь четыре медали. Ранее первым стал Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг). Вторым завершил Паралимпиаду стрелок Еркин Габбасов. Бронзой отметился Дастан Мукашбеков (пара легкая атлетика).