Паралимпиада-2024: Даяна Федосова стала бронзовым призером

Даяна Федосова, выступавшая в парадзюдо в весовой категории 57 килограммов в классеJ2, победила спортсменку из Турции Дендю Ешилюрт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

Спортсменка завоевала почетное третье место и пополнила копилку страны еще одной медалью.

«Казахстанская копилка вновь пополнилась медалями на летних Паралимпийских играх в Париже. Даяна Федосова, бронзовый призёр чемпионатов мира и Азиатских игр по парадзюдо, снова порадовала болельщиков, завоевав бронзовую медаль Паралимпиады. Это уже вторая награда, добытая национальной сборной по парадзюдо на этих Играх. Вчера Акмарал Науатбек поднялась на пьедестал, под звуки нашего гимна, что стало настоящим праздником для всей страны. От души поздравляю Даяну с её успехом и желаю дальнейших побед!» — сказал министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

Стоит отметить, что Даяна также участвовала в Паралимпиаде в Токио в 2021 году, но не смогла тогда получить призовые места.