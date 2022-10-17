Ерлан Акбаров назначен председателем Комитета геологии Минэкологии

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Акбаров Ерлан Есеналиевич назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Акбаров Ерлан Есеналиевич родился 25 апреля 1975 года в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский политехнический университет имени В.И. Ленина, Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, Карагандинский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором «ОзенМунайгаза» в городе Жанаозене.

С 2002 по 2005 год работал в инженером-геологом в АО «Казбургаз» в городе Таразе.

В разные годы трудился в частных компаниях.

С января 2018 по апрель 2019 года – заместитель руководителя РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК «Южказнедра» в городе Алматы.

С апреля 2019 года – руководитель РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК «Южказнедра» в Алматы.

С июня 2020 по июнь 2021 года – заместитель председателя правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

С июля 2021 года по настоящее время работал в частном секторе.